Mundo Alemanha registra quase 123 mil refugiados da Ucrânia

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o ataque russo à Ucrânia. Foto: Reprodução

Embora quase 123 mil refugiados tenham chegado à Alemanha da Ucrânia desde o início da invasão russa no final de fevereiro, a ausência de verificações na fronteira do país com a Polônia, de onde vem a maioria dos refugiados ucranianos, pode significar que o número é significativamente maior, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha.

A Alemanha está trabalhando com seus aliados para transportar pessoas que fugiram da Ucrânia para países mais distantes, enquanto os países vizinhos lutam para lidar com todos os recém-chegados do país atingido pela guerra, disse a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock.

Annalena disse a repórteres em Chisinau ao lado de seu colega moldavo que a Alemanha receberá 2.500 refugiados da Ucrânia que estão atualmente na Moldova.

Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o ataque russo à Ucrânia.

