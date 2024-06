Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha emite alerta para retorno das chuvas ao Estado a partir de sexta-feira

Estado foi castigado por enchentes no mês passado Foto: Mauricio Tonetto/Secom A previsão é de que os volumes de precipitação acumulados para o período sejam de 50 a 120 milímetros nas regiões das Missões, Centro e Noroeste. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um alerta sobre o retorno das chuvas ao Estado entre sexta-feira (14) e a próxima segunda-feira (17) devido ao avanço de uma frente fria, após o “veranico” deste mês.

A previsão é de que os volumes de precipitação acumulados para o período sejam de 50 a 120 milímetros nas regiões das Missões, Centro e Noroeste.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, nos Vales e na Serra, os volumes podem variar entre 45 e 75 milímetros.

“Ainda permanece a condição de um novo bloqueio atmosférico no Brasil Central, que deve fazer com que frentes frias e instabilidades fiquem atuando no Sul do País. A Sala de Situação do Estado seguirá monitorando e realizando atualizações das condições hidrometeorológicas para o período”, informou a Defesa Civil.

No mês passado, o RS foi castigado por enchentes que devastaram a maioria do território gaúcho.

