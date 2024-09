Rio Grande do Sul Defesa Civil alerta para tempestades no Rio Grande do Sul nos próximos dias

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Uma nova frente fria, associada a uma baixa pressão na Argentina, se aproxima do Estado pelo Uruguai. Foto: Pedro Piegas/PMPA Uma nova frente fria, associada a uma baixa pressão na Argentina, se aproxima do Estado pelo Uruguai. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

O Rio Grande do Sul deverá passar por chuvas intensas nos próximos dias. Conforme a Sala de Situação do RS, há um alerta para o total acumulado que pode chegar aos 300 milímetros (mm) sobre áreas das regiões da Campanha e Sul.

Segundo a Defesa Civil, uma nova frente fria, associada a uma baixa pressão na Argentina, se aproxima do Estado pelo Uruguai, trazendo chuvas fortes, temporais isolados, descargas elétricas e possível granizo, especialmente na Campanha, Sul e Costa Doce, com volumes de 25 a 50 mm/dia e rajadas de vento acima de 80 km/h.

Já na madrugada dessa segunda-feira (23), pancadas de chuva e temporais pontuais ocorrerão na Campanha, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Sul e Médio, com acumulados de 50 a 100 mm/dia, rajadas de vento de 40 a 75 km/h.

Na terça-feira (24), a frente fria continuará no Oeste, Campanha e Sul, com chuvas de 60 a 110 mm/dia e rajadas de 30 a 50 km/h, podendo ultrapassar 60 km/h com as instabilidades. Na quarta-feira (25), conforme a previsão, a frente permanecerá estacionária, trazendo chuvas de 70 a 120 mm/dia na metade Sul e risco de temporais à tarde, com rajadas de 40 a 60 km/h.

Na quinta-feira (26), a frente avançará sobre o Rio Grande do Sul, com chuvas moderadas a fortes no Norte, Nordeste, Serra, Litoral Norte, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre, acumulando 30 a 70 mm/dia.

A Defesa Civil orienta a população que durante as chuvas, tome precauções como desligar eletroeletrônicos, fechar bem portas e janelas, buscar abrigo seguro, e evitar atravessar alagamentos a pé ou de carro. Emergência ligue 190 ou 193.

Aviso hidrológico

De acordo com a Defesa Civil, atualmente, a condição hidrológica no Estado está próxima da normalidade, com pequenos aumentos nos níveis dos rios devido às chuvas de 19 e 20 de setembro. Os solos estão mais úmidos em relação a períodos anteriores.

Com as previsões de chuvas fortes até quarta-feira, foi emitido um alerta (cidades em amarelo no mapa hidrológico abaixo) para as bacias da metade sul, incluindo Butuí-Icamaquã, Ibicuí, Quaraí, Santa Maria, Negro, Vacacaí-Vacacaí Mirim, Baixo Jacuí, Camaquã, Mirim-São Gonçalo e Litoral Médio. O alerta indica risco de elevação de arroios e rios menores, com possíveis inundações e alagamentos urbanos em áreas com chuvas intensas.

Além disso, foi emitido um grau de inundação(cidades em laranja no mapa) para os rios Quaraí, Ibirapuitã, Santa Maria, Negro, Piratini, Jaguarão e arroios do sul, devido aos altos volumes previstos. Isso implica risco de elevação em corpos hídricos, inundações e alagamentos em áreas urbanas.

