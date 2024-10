Geral Alerta para consumidores no Brasil, especialmente no que diz respeito ao custo da energia elétrica

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Com a Bandeira Vermelha Patamar 2, fica claro que é hora de repensar o futuro do consumo energético no País. (Foto: Reprodução)

A recente ativação da Bandeira Vermelha Patamar 2 na conta de luz acendeu um sinal de alerta para consumidores no Brasil, especialmente no que diz respeito ao custo da energia elétrica. Esse sistema de bandeiras tarifárias, estabelecido para cobrir os altos custos de produção e distribuição de energia em tempos de escassez hídrica, tem levado muitos consumidores a buscarem alternativas mais econômicas e sustentáveis. A resposta para essa pressão financeira e ambiental tem sido, cada vez mais, o Mercado Livre de Energia e o consumo de energias limpas.

O nível mais alto de cobrança adicional na conta de energia, reforça a necessidade de soluções que ofereçam previsibilidade e economia. “A Bandeira Vermelha Patamar 2 abre um cenário de oportunidades para clientes que já estão na média tensão, ainda no mercado cativo, migrarem para o Mercado Livre de Energia. Uma vez feita a migração, o consumidor fica isento das bandeiras tarifárias do mercado cativo e passa a ter uma faixa de desconto na fatura de energia que gira em torno de 25% a 30%. Com isso, ele consegue se blindar das oscilações do mercado”, comenta Paula Misan Klajnberg, cofundadora da Electy.

O Mercado Livre de Energia oferece aos consumidores a possibilidade de escolher de quem comprar sua energia, permitindo negociações de contratos de fornecimento diretamente com geradores e comercializadores. Essa flexibilidade não apenas garante preços mais competitivos, mas também incentiva a adesão a fontes de energia renováveis, como solar, eólica e biomassa. O impacto ambiental é significativo, pois essa migração ajuda a reduzir a dependência de usinas térmicas, grandes emissoras de gases de efeito estufa.

O Brasil, com seu enorme potencial para geração de energia renovável, já se destaca no cenário global por sua matriz energética limpa. No entanto, para atingir as metas de sustentabilidade e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, a ampliação do consumo de energias limpas é fundamental. E o Mercado Livre de Energia tem se mostrado uma ferramenta essencial nessa transição.

“Ao migrar para o Mercado Livre, o consumidor não apenas reduz seu custo energético, mas também tem a oportunidade de escolher fontes renováveis de energia, contribuindo diretamente para a redução das emissões de CO2 e para um futuro mais sustentável”, completa a empresária.

Diante dos desafios impostos pela crise hídrica e pela crescente demanda energética, a adesão ao Mercado Livre de Energia se consolida como uma escolha estratégica para empresas e consumidores comprometidos com a sustentabilidade. Além de oferecer uma economia significativa, a escolha por fontes renováveis fortalece o compromisso do Brasil com a agenda verde e o combate às mudanças climáticas.

Com a Bandeira Vermelha Patamar 2, fica claro que é hora de repensar o futuro do consumo energético no País. O Mercado Livre de Energia e o uso de fontes limpas estão no centro dessa transformação, oferecendo não só soluções financeiras, mas também um caminho para um mundo mais sustentável.

