Grêmio Alex Santana afirma que Felipão foi determinante para a sua chegada ao Grêmio

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

O atleta de 30 anos chega ao Imortal por empréstimo do Corinthians até o final desta temporada Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio apresentou oficialmente o volante Alex Santana nesta quarta-feira (25). O atleta de 30 anos chega ao Imortal por empréstimo do Corinthians até o final desta temporada. Conforme o novo camisa 80, o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari foi fundamental para aceitar a proposta do time gaúcho.

“No momento em que o Felipão me ligou, não pensei duas vezes. Falei: ‘professor, quero trabalhar contigo’. Falei que queria trabalhar novamente com ele (Felipão) para tirar o melhor de mim, já que tive uma passagem muito boa com ele pelo Athletico”, disse Santana, que atuou com Felipão em 2022 no Athletico Paranaense.

Na oportunidade, Scolari, então treinador, levou a equipe paranaense ao vice-campeonato da Libertadores da América, onde foi superado pelo Flamengo.

“Meu sogro e meu cunhado são gremistas. Na hora que falei para minha esposa, felicidade. Meu sogro ficou bastante emocionado”, revelou.

O Grêmio terá que desembolsar 100 mil dólares, cerca de R$ 560 mil, pelo empréstimo do atleta e assumirá de maneira integral o salário.

Em caso de interesse na contratação em definitivo, foi fixado um valor de 2 milhões de dólares, aproximadamente R$ 11,1 milhões, para uma eventual transferência.

O Corinthians, em crise institucional ocasionada pelo impeachment do presidente Augusto Melo, liberou o jogador para dar espaço na folha salarial. Apesar de reserva e com desempenho abaixo do esperado, Alex Santana negou ter tido uma passagem ruim pelo Timão e esclareceu o motivo de sua saída.

“Não é que eu não performei lá. Fui campeão paulista esse ano, fiz dois gols. Acredito que não foi uma passagem ruim, mas que o treinador tem suas preferências”, declarou.

Pelo Coritnhians, disputou 37 jogos e anotou dois gols, ambos na campanha do título paulista deste ano.

https://www.osul.com.br/alex-santana-afirma-que-felipao-foi-determinante-para-a-sua-chegada-ao-gremio/

2025-06-25