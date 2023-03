Tecnologia Alexa, Google e Siri estão perdendo a corrida da inteligência artificial

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Assistentes virtuais de gigantes do setor enfrentaram obstáculos com a tecnologia e foram ultrapassadas pelo ChatGPT. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última década, a empolgação em torno dos chatbots ilustra como Siri, Alexa e outros assistentes de voz – que antes provocavam entusiasmo semelhante – desperdiçaram sua liderança na corrida pela inteligência artificial (IA).

Na última década, esses produtos enfrentaram uma série de obstáculos. A Siri enfrentou questões tecnológicas, incluindo um código ruim que levou semanas para ser atualizado com recursos básicos, disse John Burkey, ex-engenheiro da Apple que trabalhou na assistente.

A Amazon e o Google calcularam mal como os assistentes de voz seriam usados, levando-os a investir em áreas de tecnologia que raramente compensavam, disseram ex-funcionários. Quando esses experimentos falharam, o entusiasmo pela tecnologia diminuiu nas empresas.

As ilhas de independência tecnológica

Os assistentes de voz são “burros como uma pedra”, disse Satya Nadella, executivo-chefe da Microsoft, em entrevista ao The Financial Times este mês. Ele contou que uma IA mais recente abriria o caminho. A Microsoft trabalhou em estreita colaboração com a OpenAI, investindo US$ 13 bilhões na startup e incorporando sua tecnologia ao mecanismo de busca Bing, bem como a outros produtos.

Capacidade limitada

A Apple se recusou a comentar sobre a Siri. O Google disse que estava comprometido em fornecer um ótimo assistente virtual para ajudar as pessoas em seus telefones e dentro de suas casas e carros; a empresa está testando separadamente um chatbot chamado Bard.

A Amazon informou que constatou aumento de 30% no envolvimento do cliente com a Alexa no ano passado e que estava otimista sobre sua missão de construir uma IA de classe mundial.

Os assistentes e os chatbots são baseados em diferentes tipos de IA. Os chatbots são alimentados por modelos de linguagem grandes, que são sistemas treinados para reconhecer e gerar texto com base em enormes conjuntos de dados extraídos da internet. Eles podem então sugerir palavras para completar uma frase.

Em contraste, Siri, Alexa e Google Assistant são essencialmente conhecidos como sistemas de comando e controle. Eles podem entender uma lista finita de perguntas e solicitações. Se um usuário pede ao assistente virtual para fazer algo que não está em seu código, o bot simplesmente diz que não pode ajudar.

A Siri também tinha um design pesado que consumia muito tempo para adicionar novos recursos, disse Burkey, que recebeu a tarefa de melhorar a Siri em 2014. O banco de dados da Siri contém uma lista gigantesca de palavras, incluindo nomes de artistas musicais e locais como restaurantes, em quase duas dezenas de idiomas.

Portanto, atualizações aparentemente simples, como adicionar algumas novas frases ao conjunto de dados, exigiriam a reconstrução de todo o banco de dados, o que poderia levar até seis semanas, segundo Burkey.

Apostas erradas

Adicionar recursos mais complexos, como novas ferramentas de pesquisa, pode levar quase um ano. Isso significava que não havia caminho para a Siri se tornar um assistente criativo como o ChatGPT, disse Burkey.

A Alexa e o Google Assistant contavam com uma tecnologia semelhante à da Siri, mas as empresas se esforçavam para gerar receita significativa com os assistentes, disseram ex-gerentes da Amazon e do Google. Em contrapartida, a Apple usou a Siri com sucesso para atrair compradores para seus iPhones.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/alexa-google-e-siri-estao-perdendo-a-corrida-da-inteligencia-artificial/

Alexa, Google e Siri estão perdendo a corrida da inteligência artificial