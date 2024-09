Esporte Alexander-Arnold, do Liverpool, faz proposta milionária para comprar o Nantes, da França

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Lateral-direito do Liverpool faz proposta milionária pra clube francês Foto: Reprodução/Instagram Lateral-direito do Liverpool faz proposta milionária pra clube francês. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O lateral-direito do Liverpool, Alexander-Arnold, deseja se tornar dono do Nantes, clube francês que disputa a primeira divisão. De acordo com o jornal L’Equipe, da França, a empresa de investimentos do jogador estaria disposta a pagar 140 milhões de euros (R$ 852 milhões) por ações do clube. A oferta possui bônus de 80% do pagamento adiantado.

O presidente do Nantes, Waldemar Kita, da Polônia, mantém conversas com o jogador há algumas semanas. Os envolvidos teriam se encontrado para conversar pessoalmente.

Alexander-Arnold já é acionista minoritário da Alpine, equipe francesa da Fórmula 1. O jornal menciona que o atleta estudou a compra do Saint-Étienne e do Le Havre, ambos clubes de futebol da França.

