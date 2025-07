Política Alexandre de Moraes bloqueia contas e Pix de Eduardo Bolsonaro para tentar dificultar ações nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Secretário de Trump anunciou a revogação do visto americano de Alexandre de Moraes e de seus "aliados no tribunal". (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de contas bancárias e da chave Pix do deputado Eduardo Bolsonaro (PLSP). A decisão é do último sábado (19) e está em segredo de Justiça.

Eduardo é alvo de um inquérito que apura sua atuação nos Estados Unidos para conseguir sanções contra autoridades brasileiras, em especial ministros do STF. Também foram bloqueados bens móveis, imóveis e o salário do parlamentar.

Ao pedir a abertura de investigação contra Eduardo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) disse que o deputado busca retaliar autoridades que atuam em ações movidas contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente é réu no STF por golpe de Estado.

O inquérito apura o cometimento dos crimes de coação no curso do processo, embaraço à investigação de infração penal contra organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A decisão de Moraes que determinou que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica tem relação com o inquérito de Eduardo. Em junho, o ex-presidente disse que mandou R$ 2 milhões para o filho. O valor foi arrecadado por Pix em uma vaquinha feita por apoiadores tempos atrás, segundo Bolsonaro.

Reação

O parlamentar classificou a decisão do ministro como “arbitrária e criminosa”.

“Esse bloqueio não me surpreende. É só mais uma decisão arbitrária e criminosa do ditador Alexandre de Moraes, que tenta me proibir de todos os modos de denunciar os seus crimes e suas violações de direitos fundamentais à comunidade internacional”, afirmou Eduardo.

Para o deputado, Moraes age em “interesse próprio” e “para tentar se blindar”.

“E se ele pensa que isso irá me fazer parar, deixo claro: não me intimidarei e não me calarei. Eu me preparei para este momento. Esta é só mais uma demonstração de abuso de poder e confirma tudo o que tenho denunciado em Washington e para autoridades de todo o mundo”, acrescentou. O parlamentar voltou a dizer que seu objetivo é que o ministro seja punido e que espera seu impeachment. “Só irei descansar quando Alexandre Moraes for punido. Só irei sossegar quando o seu impeachment for aprovado pelo Senado, porque essa é a única solução para o Brasil.” O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atualmente mora nos EUA e chegou a se licenciar por 122 dias de seu mandato. O prazo da licença terminou no último domingo (20). Durante participação no podcast “Inteligência Ltda.” na segunda-feira (21), ao lado do jornalista Paulo Figueiredo, Eduardo chegou a relatar que participou de reuniões com autoridades do governo americano para discutir a aplicação de tarifas ao Brasil. As conversas teriam acontecido antes de o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar uma sobretaxa de 50% sobre produtos importados do Brasil. (Com informações do Valor Econômico e da CNN Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/alexandre-de-moraes-bloqueia-contas-e-pix-de-eduardo-bolsonaro-para-tentar-dificultar-acoes-nos-estados-unidos/

Alexandre de Moraes bloqueia contas e Pix de Eduardo Bolsonaro para tentar dificultar ações nos Estados Unidos

2025-07-22