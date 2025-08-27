Política Alexandre de Moraes fica com gabinete esvaziado após o vazamento de conversas entre o ex-assessor Eduardo Tagliaferro e o ex-juiz instrutor Airton Vieira

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Depois das revelações, um juiz foi dispensado e outros dois deixaram de auxiliar o ministro do Supremo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vazamento de conversas entre o ex-assessor Eduardo Tagliaferro e o ex-juiz instrutor Airton Vieira, ambos ex-integrantes das equipes do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), provocou uma debandada na assessoria do magistrado. A equipe do ministro segue desfalcada mais de oito meses após o início das mudanças.

Em janeiro deste ano, Moraes dispensou Airton Vieira da sua equipe no STF sem tornar o processo público ou fornecer informações sobre as mudanças. Entre fevereiro e março, foi a vez dos juízes auxiliares Rogério Marrone de Castro Sampaio e André Solomon Tudisco deixarem o gabinete do ministro. Sampaio trabalhava com Moraes desde 2018 e Tudisco, desde junho de 2024.

Instrutor

Essas dispensas fizeram com que os juízes de apoio do ministro na condução dos seus mais de 2,7 mil processos passassem de quatro para um no intervalo de três meses. Apenas o juiz auxiliar Rafael Tamai Rocha se manteve no cargo e foi ele que, em plena tramitação das ações penais do golpe de Estado, assumiu extraoficialmente a função de instrutor.

O juiz instrutor é responsável pela etapa de instrução em processos criminais de competência do Supremo. Quem exerce esse cargo tem como prerrogativa ouvir testemunhas, realizar interrogatórios de réus e colher manifestações em procedimentos de colaboração premiada.

No gabinete de um magistrado como Moraes, cuja atuação criminal é demandada por grandes casos, o juiz que exerce a função de instrutor vira automaticamente uma espécie de braço direito ou homem de confiança do ministro, como era Airton Vieira até eclodir o caso Tagliaferro.

Vieira esteve no centro do caso revelado pelo jornal Folha de S.Paulo, que divulgou áudios em que ele e Tagliaferro compartilhavam fora do rito legal informações do STF para municiar as decisões de Moraes no TSE.

Mensagens

Um ano após o vazamento das conversas, Tagliaferro ameaça divulgar novas mensagens que comprovariam o julgamento enviesado de Moraes em processos contra bolsonaristas.

O ex-assessor busca repercussão nas redes sociais e trata de lembrar Moraes como possíveis falhas na montagem da sua equipe expuseram os bastidores do seu gabinete na condução de processos sensíveis.

Moraes só foi recompor parcialmente o seu gabinete em maio deste ano com a nomeação da juíza auxiliar Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Ela também atuou de forma improvisada como instrutora na ação penal do golpe, tendo sido responsável pela oitiva de dezenas de testemunhas do processo

A equipe de Moraes segue, porém, desfalcada sem a presença de um novo juiz instrutor e mais um auxiliar. Ele costumava ser o único ministro do Supremo a contar com quatro assistentes, por causa do volume de trabalho de seu gabinete devido aos inquéritos criminais que conduz.

Os demais ministros da Corte são obrigados por resolução a exercerem as suas atividades com o apoio de três magistrados. Há exceções recentes, como o ministro Cristiano Zanin, que atualmente possui dois juízes instrutores e dois auxiliares. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

