Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Alexandre de Moraes intima defesa de Bolsonaro para saber se ele deseja receber visitas de Tarcísio, Celina e Zucco

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em almoço em Brasília. (Foto: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a intimação dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que informem se ele tem interesse em receber visitas solicitadas por aliados políticos desde que passou a cumprir prisão domiciliar. A medida consta de despacho assinado nessa quarta-feira.

A decisão ocorre após o recebimento de ao menos seis pedidos formais apresentados ao STF por parlamentares e figuras próximas ao ex-presidente. Entre os nomes estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e os deputados federais Geraldo Junio do Amaral, Luciano Zucco e Marcelo Pires Moraes, além de Renato de Araújo Corrêa.

As solicitações foram feitas nos dias 5 e 6 de agosto, logo após a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, determinada por Moraes. O ministro entendeu que o ex-presidente desrespeitou medidas cautelares ao usar redes sociais de terceiros, como a do filho senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para divulgar mensagens com ataques ao Supremo e defesa de intervenção estrangeira no Judiciário.

O despacho não analisa ainda o mérito dos pedidos de visita, e apenas condiciona o exame ao consentimento do próprio Bolsonaro, a ser informado por sua defesa.

“Intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro, inclusive por meios eletrônicos, para que informem se o réu tem interesse em receber as visitas requeridas”, escreveu Moraes.

Familiares

O ministro Alexandre de Moraes também decidiu nessa quarta-feira (6) que familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) podem visitá-lo em sua prisão domiciliar. A autorização foi dada para os filhos, cunhadas, netas e netos de Bolsonaro.

Eles não precisam comunicar antes ao Supremo sobre as visitas, mas são obrigados a cumprir as medidas impostas por Moraes —como não usar o celular na casa do ex-presidente.

“Autorizo as visitas dos filhos, cunhadas, netas e netos do custodiado, sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas”, diz Moraes no despacho.

A decisão de Moraes representa uma flexibilização das medidas impostas na segunda-feira (4). Ao determinar a prisão domiciliar do ex-presidente, o ministro do Supremo proibiu a visita de todos, exceto seus advogados regularmente constituídos e com procuração no tribunal.

Os familiares, amigos e aliados políticos de Bolsonaro precisariam formalizar no gabinete de Moraes um pedido para visitar o ex-presidente. A autorização seria feita caso a caso.

“Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens”, destaca Moraes na decisão.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), visitou o pai nesta quarta à tarde. Filho mais velho do ex-presidente, ele havia questionado as restrições em entrevistas na terça-feira (5). Ele até considerou se tornar advogado do próprio pai para ter acesso facilitado à casa em que Bolsonaro está recluso.

Com a flexibilização de Moraes, Flávio e seus irmãos têm acesso facilitado ao pai e podem visitá-lo sem restrição de horário. As informações são dos jornais O Globo e Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Presidente do Senado diz a seus colegas que não vai aceitar ou ceder a chantagens
Hugo Motta tenta sentar na cadeira da Presidência da Câmara, deputado da oposição não deixa, mas depois cede
https://www.osul.com.br/alexandre-de-moraes-intima-defesa-de-bolsonaro-para-saber-se-ele-deseja-receber-visitas-de-tarcisio-celina-e-zucco/ Alexandre de Moraes intima defesa de Bolsonaro para saber se ele deseja receber visitas de Tarcísio, Celina e Zucco 2025-08-06
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira
Rio Grande do Sul Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta
Rio Grande do Sul Eduardo Leite entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin relatório sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul
Mundo Trump afirma que os Estados Unidos vão impor tarifa de cerca de 100% sobre chips importados
Ciência Nasa quer colocar um reator nuclear na Lua até 2030
Política Presidente do Senado marca sessão remota, e presidente da Câmara dos Deputados ameaça suspender oposicionista que impedir o plenário
Política Defesa de Bolsonaro recorre da prisão domiciliar
Política “Buzinaço, polícia, corneta, um inferno”: as queixas dos vizinhos de Bolsonaro no grupo do condomínio
Política Supremo permite saídas temporárias de Daniel Silveira para tratamentos de saúde
Mundo Trump pretende se encontrar com Putin e Zelensky na semana que vem, afirma imprensa norte-americana
Pode te interessar

Política O que Tarcísio alegou a Alexandre de Moraes para pedir encontro com Bolsonaro

Política Deputados e senadores tiveram frio, pão de queijo e oração: a madrugada da oposição nos plenários da Câmara e do Senado após a prisão de Bolsonaro

Política Hugo Motta tenta sentar na cadeira da Presidência da Câmara, deputado da oposição não deixa, mas depois cede

Política Presidente do Senado diz a seus colegas que não vai aceitar ou ceder a chantagens