Política Alexandre de Moraes multa rede social de Elon Musk em R$ 8 milhões após plataforma se recusar a fornecer dados de blogueiro bolsonarista

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A solicitação de Moraes foi feita dentro de um inquérito instaurado em julho do ano passado Foto: Geraldo Magela/Agência Senado A solicitação de Moraes foi feita dentro de um inquérito instaurado em julho do ano passado. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), multou a empresa X, o antigo Twitter, administrado por Elon Musk, por descumprir uma ordem judicial que obrigava a rede a fornecer dados cadastrais de um perfil na plataforma atribuído ao blogueiro Allan dos Santos.

A solicitação de Moraes sobre as informações da conta do youtuber bolsonarista foi feita dentro de um inquérito instaurado em julho do ano passado, para investigar o envolvimento de Allan dos Santos em crimes nas redes sociais.

Moraes também determinou que a conta fosse bloqueada – o que foi feito pelo X – mas a empresa do bilionário Elon Musk não enviou as informações, alegando que “as operadoras do X não coletam dados cadastrais”.

Com o descumprimento da norma, foi estipulada a multa de R$ 100 mil por dia. Em outubro, Moraes determinou que a Secretaria Judiciária do tribunal calculasse o valor corrigido da penalidade a ser paga pela rede social, que somou R$ 8,1 milhões.

O X Brasil recorreu, mas o ministro manteve a decisão e determinou, em decisão assinada na quarta-feira (19), o pagamento imediato dos valores.

Vale lembrar que a rede social X ficou bloqueada no Brasil por mais de um mês, no ano passado, após a plataforma descumprir uma série de ordens judiciais do Supremo.

Allan dos Santos é dono do canal Terça Livre e é também um dos aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele é investigado em inquéritos no Supremo que apuram ameaças a ministros do tribunal e às instituições democráticas, além de disseminação de conteúdo falso na internet, as chamadas fake news. O blogueiro também é investigado pelo financiamento de atos antidemocráticos e está foragido, morando nos Estados Unidos. Ele teve prisão preventiva decretada por Moraes, em 2021.

“Intime-se a empresa X Brasil Internet Ltda., por meio de seus advogados regularmente constituídos, para que efetue o imediato pagamento integral da multa imposta em razão do descumprimento das decisões judiciais, no valor de R$ 8,1 milhões”, diz a determinação.

Em agosto de 2024, o ministro mandou suspender a rede social em todo o território nacional. O empresário Elon Musk, dono da plataforma, se recusou a nomear um representante para responder pela empresa no Brasil. Moraes entendeu, então, que a plataforma tentou se esquivar da jurisdição brasileira “com a declarada e criminosa finalidade de deixar de cumprir as determinações judiciais”.

O X voltou ao Brasil em outubro, depois do pagamento de R$ 28,6 milhões em multas e da indicação de um responsável legal pela plataforma no País.

O caso Allan dos Santos rendeu a Alexandre de Moraes um processo por suposta violação à soberania americana, que tramita em um Tribunal de Justiça federal na Flórida. A ação é movida de forma conjunta pelas empresas Trump Media, ligada ao presidente Donald Trump, e pela plataforma de vídeos Rumble. Com informações dos portais de notícias CNN e Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/alexandre-de-moraes-multa-rede-social-de-elon-musk-em-r-8-milhoes-apos-plataforma-se-recusar-a-fornecer-dados-de-blogueiro-bolsonarista/

Alexandre de Moraes multa rede social de Elon Musk em R$ 8 milhões após plataforma se recusar a fornecer dados de blogueiro bolsonarista

2025-02-20