Política Alexandre de Moraes não é mais do TSE e não trocou urnas “de última hora”, como consta em vídeo no Telegram

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Magistrado deixou o Tribunal Eleitoral em maio. (Foto: Gustavo Moreno/SCO/STF)

É falso que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes tenha autorizado a troca de 48 urnas eletrônicas de última hora “para prejudicar Marçal e favorecer Boulos”. Moraes, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agosto de 2022, deixou a Corte em maio deste ano. Ele não tem, portanto, nenhuma ligação com a Justiça Eleitoral e não há qualquer evidência de que ele tenha ordenado a troca de aparelhos. A ministra Cármen Lúcia é a atual presidente da Corte eleitoral.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), durante o primeiro turno das eleições de 2024, 160 urnas foram substituídas na Capital – o equivalente a 0,6% do total de 26.553 urnas do Estado – depois que foram identificados problemas técnicos. Segundo o TRE-SP, as trocas foram autorizadas e realizadas pelo cartório eleitoral responsável pela seção onde as máquinas apresentaram defeito.

“A troca é realizada quando é detectado defeito na urna utilizada na seção eleitoral. Caso outros procedimentos não sejam suficientes para que a máquina volte a funcionar, ela é substituída por uma urna de contingência, que já foi previamente preparada pelo cartório eleitoral e, ao ser ligada, grava os dados da votação contidos no cartão de memória da urna substituída”, afirmou o TRE em nota.

Desta maneira, informou o tribunal, “os votos dos eleitores que já haviam votado na urna com defeito são recuperados com total segurança, podendo-se dar continuidade ao pleito”. Os procedimentos a que se refere o TRE-SP estão determinados na Resolução nº 23.736, de fevereiro deste ano, do TSE. Ainda segundo o TRE, “todo procedimento relativo à substituição de urna é relatado pelo presidente da seção eleitoral em ata que será remetida à junta apuradora ao final da votação”.

Em seu site, o TSE aponta que as urnas utilizam tecnologias de criptografia, assinatura digital e resumo digital. Isso serve para garantir que apenas o software desenvolvido pelo TSE – gerado durante a Cerimônia de Lacração dos Sistemas Eleitorais – pode ser executado nos aparelhos certificados pela Justiça Eleitoral. Qualquer tentativa de mudança no sistema bloqueia o funcionamento da urna.

O vídeo que circula no Telegram mostra a chegada de Alexandre de Moraes à votação e foi publicado originalmente pelo portal Metrópoles. No post que traz falsas informações, a legenda “Sem falar com a imprensa, Moraes vota em São Paulo” foi encoberta pelo texto mentiroso dizendo que o ministro autorizou a substituição das urnas para prejudicar Marçal e beneficiar Boulos. De acordo com o portal, o magistrado votou no final da manhã do domingo (6), em uma escola do Jardim Europa, na zona oeste de São Paulo. Em nenhum momento o veículo de comunicação mencionou a informação falsa que está sendo compartilhada.

Na corrida pela prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024, Boulos e Ricardo Nunes (MDB) levaram a melhor. Com 29,07% dos votos da capital, o psolista segue para o segundo turno com o emedebista, que teve 29,48% dos votos. Apesar do resultado apertado, Pablo Marçal, que atingiu 28,14% dos votos, ficou em terceiro lugar e deixou a corrida eleitoral no primeiro turno.

https://www.osul.com.br/alexandre-de-moraes-nao-e-mais-do-tse-e-nao-trocou-urnas-de-ultima-hora/

2024-10-16