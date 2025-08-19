Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Alexandre de Moraes não foi afastado de suas funções no Supremo; vídeo recorta pronunciamento de deputado

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Gustavo Gayer falava sobre oposição ter conseguido assinaturas para protocolar impeachment do ministro. (Foto: Reprodução vídeo)

Circula nas redes sociais um vídeo em que o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria sido “imediatamente suspenso por 120 dias”. O título do vídeo no YouTube diz: “URGENTE! Alexandre de Moraes é afastado das funções, diz Gustavo Gayer”.

A publicação é enganosa. O vídeo recorta o trecho de uma gravação feita pelo deputado federal sobre o rito de um eventual impeachment do ministro. O conteúdo editado omite o início do vídeo original, em que Gayer afirma que 40 senadores assinaram o pedido de impeachment do magistrado e faltaria apenas um para que o processo fosse aberto.

O parlamentar diz que, após a abertura do processo, o ministro seria imediatamente afastado das funções por 120 dias, mas não é bem assim. Para que ocorra o afastamento, é preciso primeiro que o presidente do Senado aceite a denúncia – o que Davi Alcolumbre (União-AP) já afirmou que não vai fazer.

Nessa terça-feira (19), Moraes participou normalmente de sessão da 1ª Turma do STF, com transmissão ao vivo pelo canal do Supremo no YouTube.

O ministro é o relator de processos que miram aliados de Bolsonaro, como o das milícias digitais e da suposta tentativa de golpe de Estado. A pressão aumentou depois que Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e, posteriormente, a prisão domiciliar a Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares relacionadas a um inquérito que investiga tentativa de obstrução de Justiça.

O impeachment de um ministro do STF está previsto na Constituição Federal e é regulamentado pela Lei 1.079/1950, conhecida como Lei do Impeachment. Apesar disso, nunca houve um impeachment de um ministro do STF.

Veja a seguir como funciona o rito do processo:

A lei que define o processo de impeachment de um ministro do STF é a mesma que regulamenta os casos envolvendo o Executivo. Mas, neste caso, a denúncia começa no Senado, e não na Câmara dos Deputados. Um ministro pode ser denunciado por qualquer cidadão por cinco tipos de crime de responsabilidade:

* Alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do Tribunal;

* Proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa;

* Exercer atividade político-partidária;

* Ser patentemente desidioso (preguiçoso, ou negligente) no cumprimento dos deveres do cargo;

* Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções.

Para que a denúncia vire de fato um processo, ela precisa ser aceita pelo presidente do Senado. No momento, este cargo é do senador Davi Alcolumbre. Ele disse a líderes partidários que “nem com 81 assinaturas” pautaria o impeachment de um ministro do STF. Após parlamentares ocuparem o Congresso entre os dias 6 e 7, Alcolumbre disse que o impeachment não era só uma questão numérica e precisava de uma avaliação “jurídico-política”.

Caso a denúncia seja acolhida pelo presidente do Senado, o processo segue um rito. Primeiro, a denúncia é apresentada em uma sessão no Senado para que seja formada uma comissão especial. Ela tem um prazo de 48 horas para se reunir e 10 dias para analisar a denúncia. A comissão emite um parecer sobre seguir ou não o julgamento da denúncia.

O parecer é submetido a discussão em uma única votação nominal. Ele é aprovado se tiver maioria simples de votos, ou seja 41. A oposição considera fundamental ter pelo menos 41 assinaturas de senadores a favor do impeachment porque espera-se que eles sejam favoráveis a julgar a denúncia contra o ministro.

Se houver a maioria simples a favor do julgamento, o denunciado é informado pelo Senado da ação e tem um prazo de dez dias para responder à acusação. A partir desse momento, ele pode ser afastado de suas funções e perder um terço dos seus vencimentos até o final do julgamento. Os valores são restituídos se ele é absolvido.

Depois de receber os argumentos da defesa do acusado, a comissão especial se reúne novamente para emitir um novo parecer. Este parecer é novamente discutido e votado no Senado. A maioria simples de votos (41) garante que a ação prossiga. Caso contrário, ela é arquivada.

Para que o ministro alvo do processo seja exonerado do cargo, é preciso que, no julgamento final, dois terços dos senadores julguem que ele cometeu o crime de responsabilidade do qual é acusado. Isso significa 54 votos de um total de 81 senadores. (Com informações de O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Alexandre de Moraes rejeita mais um recurso e mantém prisão preventiva de ex-assessor de Bolsonaro
Advogado de Trump diz que Alexandre de Moraes “continuará dobrando a aposta com o dinheiro dos outros”
https://www.osul.com.br/alexandre-de-moraes-nao-foi-afastado-de-suas-funcoes-no-supremo-video-recorta-pronunciamento-de-deputado/ Alexandre de Moraes não foi afastado de suas funções no Supremo; vídeo recorta pronunciamento de deputado 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha
Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena
Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira
Mundo Governo Trump diz que vai usar “toda a força” contra Maduro na Venezuela
Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49
Mundo Governo dos Estados Unidos aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na Organização Mundial do Comércio
Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta
Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”
Pode te interessar

Política Ministros do Supremo recusam proposta de bancos para se livrarem de punição americana

Política Supremo se divide sobre ação do ministro Flávio Dino para blindar Alexandre de Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos

Política Decisão do ministro do Supremo Flávio Dino: entenda as dúvidas geradas e como bancos podem ser afetados

Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino