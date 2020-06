Geral Alguns mitos e verdades sobre a doação de sangue que você precisa saber

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

O doador de sangue tem direito a um dia de folga no trabalho a cada doação realizada. (Foto: Reprodução)

Quem tem tatuagem pode passar pelo processo? A pessoa emagrece ou engorda? Há riscos para a saúde? Dentre tantas dúvidas, sempre surgem aqueles mitos sobre doação de sangue, que povoam a cabeça da população com teorias e suposições, por vezes, bastante impróprias.

Embora existam diversas campanhas para o incentivo da ação solidária, além da própria satisfação pessoal de estar salvando vidas, o números de doadores ainda é baixo. Uma das justificativas seria o receio e a falta de informação a respeito desse gesto tão necessário. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.

Se você entende a importância da atitude e deseja fazer a sua contribuição, mas ainda assim tem certo receio, abaixo há questionamentos que podem te fazer seguir em frente com a prática.

1) Posso doar sangue menstruada?

Sim. Não há nenhum problema quanto a isso. A mulher pode doar sangue menstruada.

2) Quem toma pílula não pode doar?

Mito. A mulher que faz o uso de anticoncepcional não tem qualquer impedimento para realizar a doação.

3) Doar sangue engrossa ou afina o sangue?

Não engrossa nem afina o sangue. Isso é um mito.

4) Doar sangue engorda ou emagrece?

Não engorda nem emagrece. Esse é outro mito.

5) Doar sangue dói?

Você terá a mesma sensação quando faz a coleta de sangue para exames. Pode sentir apenas um certo incômodo, mas o processo é o mesmo. Todo o material é recolhido pela punção de uma veia no braço.

6) Grávidas podem doar sangue?

Não, mas após o período gestacional, em casos de parto normal, a mulher pode doar depois de três meses; em caso de cesariana, após seis meses. Se estiver amamentando, a mulher deve aguardar 12 meses após o parto.

7) Quem fuma pode doar sangue?

Sim, mas é recomendável um intervalo sem fumar de pelo menos 2 horas antes.

8) Quem tem tatuagem pode doar sangue?

Sim, desde que tenha feito a tatuagem há mais de um ano.

9) Quem recebeu transfusão de sangue pode ser doador de sangue?

Sim, mas precisa esperar um ano para fazer a doação. Quem recebeu transfusão de sangue há menos de 12 meses pode estar ainda no período em que as doenças nem sempre são detectadas nos exames, o que é conhecido como janela imunológica; por isso fica temporariamente impedido de doar sangue.

10) Quem doa sangue uma vez é obrigado a doar sempre?

Não. Doar sangue não cria dependência no organismo da pessoa nem é um ato obrigatório, pelo contrário, é um ato voluntário, que só depende do desejo de a pessoa voltar ao Hemocentro dentro do prazo mínimo de espera para fazer mais de uma doação.

11) A quantidade de sangue coletada a cada doação afeta a saúde?

Não. O volume coletado não ultrapassa 10-15% da quantidade de sangue que o doador possui. Esse volume é reposto naturalmente pelo organismo em até 24 horas após a doação.

12) Idosos não podem doar sangue?

Mais um dos mitos sobre doação de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos de idade. Para aqueles que não atingiram a maioridade civil (18 anos) é necessário apresentar um termo de autorização assinado pelo responsável legal e apresentar documentos originais do doador e/ou cópia legal do responsável que assinou a autorização. Mas, vale salientar que a idade limite para a primeira doação de sangue é 60 anos.

13) Quem consome álcool não pode doar?

De acordo com a legislação, aqueles que consumiram bebidas alcoólicas, devem esperar 12 horas para realizar a doação de sangue.

14) Qualquer pessoa que tem diabetes não pode doar?

Aqueles que possuem diabetes tipo II (sem qualquer dependência de insulina) podem fazer a doação. O gesto só não é recomendada para o portador de diabetes que faz o uso de insulina, como previsto em lei.

15) É preciso estar de jejum?

A doação não deve ser feita em jejum. A recomendação é fazer uma refeição leve nas três horas que antecedem a atividade.

16) Pessoas com menos de 50 quilos não podem doar?

O volume de sangue total a ser coletado é diretamente relacionado ao peso do doador. Para os homens não pode exceder a 9ml/kg e, para as mulheres, a 8ml/kg. O anticoagulante presente na bolsa de coleta liga-se ao sangue impedindo que este coagule. O volume de anticoagulante da bolsa é padronizado para um mínimo de 400ml de sangue. Logo, uma pessoa com peso inferior a 50 kg não poderia doar o volume mínimo.

17) Quem tem vida sexual ativa não pode doar sangue?

Apenas quando a pessoa possui um comportamento sexual de risco estará, temporariamente, proibida de doar sangue.

18) Não se ganha nada em troca pela doação de sangue?

O doador de sangue tem direito a um dia de folga no trabalho a cada doação realizada, como estabelecido pela CLT e a CLF. Porém, o próprio gesto de estar salvando vidas já deve ser o seu fator motivador.

