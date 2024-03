Saúde Alho: de ajudar no sono a reduzir a pressão; conheça os poderosos benefícios do tempero

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Rico em selênio, manganês e vitamina C, o alho ajuda a relaxar e protege o organismo contra doenças. (Foto: Reprodução)

Um tempero que não deve faltar na sua cozinha é o alho, um erva milenar que confere um sabor incomparável a diversos pratos, desde os mais comuns e feitos no dia a dia aos mais sofisticados.

Esse produto, cujo nome científico é Allium Satiyum, faz parte da família das liliáceas juntamente com a cebola e o alho-poró, que se distinguem pelos aromas e sabores intensos. Justamente por isso, ele pode ser considerado controverso: mesmo reunindo um grande número de fãs, há pessoas que não gostam de usar esse ingrediente por conta de seu forte cheiro.

No entanto, são inegáveis os benefícios do consumo de alho para o bom funcionamento do organismo e para o tratamento de doenças. São eles:

– Reforço ao sistema imunológico: Um relatório do National Institutes of Health (NIH), dos EUA, revela que ao longo dos anos, o alho tem sido utilizado pelas sociedades para fins medicinais: como antibiótico para tratar doenças que causaram epidemias — como cólera ou gripe —, mas também para manter os guerreiros saudáveis e fortalecer, curar e limpar feridas.

“O consumo de alho em doses e quantidades justas proporciona ao corpo benefícios infinitos”, diz Analía Yamaguchi, médica clínica especializada em nutrição do Hospital Italiano de Buenos Aires, na Argentina.

A especialista também comenta que, graças ao aporte do selênio, componente antioxidante e anti-inflamatório, o alho tem efeitos antibacterianos, antifúngicos e antivirais. Porém, ela ressalta que para realmente ver seus efeitos é preciso manter uma alimentação saudável e balanceada.

Já para quem sofre com um resfriado, pode ser aconsellhável misturar o alho com outros alimentos como gengibre, cúrcuma e limão, deixá-los ferver em água e consumir essa bebida morna, à noite, para amenizar sintomas como dor de garganta e congestão nasal.

– Benefícios a longo prazo: Flavonóides, pigmentos naturais que protegem o corpo dos danos oxidativos, também estão presentes no alho. Dessa maneira, eles podem trazer resultados positivos diante de fatores de risco cardiovasculares, porque essas substâncias contribuem para reduzir a hiperlipidemia, a hipertensão e a formação de trombos. Segundo o portal Salud 180, site mexicano que recomenda práticas para um estilo de vida saudável, o consumo de alho também favorece a redução de altos níveis de açúcar no sangue.

Um levantamento da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, aponta que estudos realizados em animais mostraram que seu consumo contribui para reduzir o risco de sofrer de câncer, principalmente de estômago, cólon e esôfago, já que seus nutrientes atuam nas células do corpo e previnem o desenvolvimento de tumores.

– Para relaxar e cair no sono: Ultimamente, tem se popularizado o consumo diário de alho antes de dormir. Especialistas do site The Garlic Farm (A fazenda de alho, traduzido do inglês), que representa um empreendimento britânico especializado na produção e venda desse ingrediente, destacam que a prática pode ser benéfica, uma vez que o alho tem em sua composição minerais como zinco e alicina, que podem atuar como relaxantes naturais e contribuir para o adormecimento com mais facilidade.

Quanto à quantidade, a especialista consultada destaca que não existe uma dose exata que deva ser ingerida por dia, embora “não deva ultrapassar quatro gramas”, ela recomenda. O excesso de alho pode causar efeitos colaterais como problemas estomacais (gastrite, azia e náusea), dor de cabeça ou pressão baixa, explica a médica.

É importante lembrar que, antes de começar a consumir alimentos que você não está acostumado, é melhor consultar um médico ou especialista em nutrição para saber se existe algum tipo de contraindicação.

