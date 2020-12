Geral Aliado de Bolsonaro, Arthur Lira lança candidatura para presidente da Câmara dos Deputados

9 de dezembro de 2020

A candidatura, cujo slogan é “Para toda a Câmara ter voz”, tem o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro. (Foto: PP/Divulgação)

O líder do PP (Progressistas), deputado federal Arthur Lira (AL), anunciou oficialmente nesta quarta-feira (9) sua candidatura à Presidência da Câmara dos Deputados. A candidatura, cujo slogan é “Para toda a Câmara ter voz”, tem o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro e, além do PP, de pelo menos outros sete partidos: PL, PSD, Solidariedade, Patriota, Avante, Pros e PSC.

A eleição para definir o comando da Câmara no biênio 2021/2022 ocorrerá no começo de fevereiro. Na ocasião, também serão escolhidos os demais ocupantes da Mesa Diretora: dois vice-presidentes, quatro secretários e os respectivos suplentes. Lira é o primeiro a lançar candidatura.

Ao comentar o apoio presencial de líderes e deputados, Lira prometeu diálogo amplo com todos os demais partidos, incluindo Minoria e Oposição, e disse que pretende comandar a Câmara de uma maneira diferente.

“As pautas serão levadas à discussão, serão socializadas. Quem for líder partidário, com a minha eleição, saberá que terá que trabalhar no Colégio de Líderes na quinta-feira da semana interior, para que os senhores e senhoras deputados saibam com antecedência as pautas que serão votadas.”, destacou Lira.

O candidato também anunciou como serão escolhidos os relatores de proposições em tramitação na Câmara. “As relatorias voltarão a ser distribuídas conforme a proporcionalidade partidária. E os relatores terão autonomia nos seus relatórios, permitindo que o Plenário, por meio de emendas e destaques, regule qual é o melhor texto”, disse.

Lira destacou ainda o papel dos partidos de centro, que, segundo ele, “são a força moderadora que evita os extremos”, e reforçou o compromisso de dar voz a todos os deputados e de cumprir acordos. “É assim que eu aprendi a trabalhar e, principalmente, cumprindo os acordos firmados. Quem não cumpre acordo não gera credibilidade nem simpatia”, concluiu.

Estavam na mesa ao lado de Lira o presidente do PP, Ciro Nogueira, e os seguintes deputados: Wellington Roberto (PL-PB, líder); Diego Andrade (PSD-MG, líder); Luís Tibé (Avante-MG, líder); Fred Cota (Patriota-MG, líder); Zé Silva (Solidariedade-MG, líder); Eros Biondini (Pros-MG); André Ferreira (PSC-PE, líder); Margarete Coelho (PP-PI).

Perfil

Arthur Lira presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) em 2015 e a Comissão Mista de Orçamento (CMO) em 2016. “Naquele ano, o texto (Orçamento) foi votado por acordo e sem nenhum destaque. Tudo fruto de muito diálogo”, ressaltou.

Empresário, agropecuarista e bacharel em Direito, Lira tem 51 anos e está no terceiro mandato de deputado federal. Antes, foi vereador em Maceió e deputado estadual em Alagoas. Filiado ao PP desde 2009, foi líder da legenda na Câmara em 2012 e 2013. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

