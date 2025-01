Política Aliados acreditam que Bolsonaro apoiará chapa com Tarcísio de Freitas e Michelle para a Presidência da República

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). (Foto: Reprodução)

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliam que ele, cedo ou tarde, vai bancar a chapa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a Presidência da República em 2026.

O ex-presidente luta na Justiça para tentar disputar as eleições de 2026, mas sua inelegibilidade é hoje um quadro complicado de ser revertido, na avaliação de aliados.

Em entrevista à revista Veja, na última sexta-feira, Bolsonaro deixou claro que não aceita discutir candidatura de aliados ao Planalto. Ele diz que é o nome da direita para 2026 e ponto final. Por outro lado… Com Freitas no Planalto, aliados avaliam que o ex-presidente conseguiria se livrar de punições do STF (Supremo Tribunal Federal) por meio de indulto, caso seja condenado na Corte.

Ironia das ironias, o governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro também é visto com bons olhos por ministros do Supremo. Na Presidência da República, ele seria um mediador da Corte, caso a direita consiga maioria no Senado em 2026.

Cenários

Em outra frente, o levantamento do instituto de pesquisa Gerp, divulgado na sexta-feira, 17, simulou diversos cenários para a eleição presidencial de 2026. Os dados indicam que, se o pleito fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) figuram como alguns dos nomes mais competitivos.

O influenciador Pablo Marçal e o cantor sertanejo Gusttavo Lima também foram testados, assim como o deputado federal Eduardo Bolsonaro e os governadores Romeu Zema, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado

Nos quatro cenários simulados, Lula lidera em três, mas perde para Bolsonaro na única simulação em que o nome do ex-presidente foi testado. Inelegível até 2030, Bolsonaro não poderá disputar a próxima eleição.

No primeiro cenário, o petista aparece com 28% das intenções de voto, contra 34% de Bolsonaro. Pablo Marçal tem 6%, o cantor Gusttavo Lima, 5%, e Zema, 5%. Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado não passam de 2% cada.

Nos outros cenários, Lula tem o melhor desempenho no cenário em que o deputado Eduardo Bolsonaro é o representante do campo bolsonarista. O presidente aparece com 30%, enquanto Eduardo tem 13%. Marçal tem 11%, e os demais nomes testados não passam de 10% cada.

Em uma simulação em que Tarcísio de Freitas seja o candidato de Bolsonaro, ele aparece com 14% das intenções de voto, contra 29% de Lula. O nome com o melhor desempenho contra o petista é o de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama tem 23% das intenções de voto, contra 29% de Lula.

A Gerp também fez uma pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista com os nomes.

Nesse cenário, Bolsonaro lidera com 15%, e Lula aparece na sequência, com 14%. Os dois estão tecnicamente empatados segundo a margem de erro da pesquisa. Gusttavo Lima aparece com 2%, Marçal, 1%, e Tarcísio, 1%. Cerca de 66% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de janeiro de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%. As informações são das revistas Veja e Exame.

