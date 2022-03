Mundo Aliados dos Estados Unidos compram dois terços do petróleo da Rússia

9 de março de 2022

Governo Biden decidiu proibir a importação de petróleo e gás natural da Rússia. (Foto: Reprodução)

O choque da invasão da Ucrânia pela Rússia abalou a política em todo o mundo e colocou uma questão-chave: o restante do mundo deve boicotar o petróleo russo para evitar pagar dinheiro ao regime de Vladimir Putin?

O governo Biden decidiu proibir a importação de petróleo e gás natural da Rússia, ampliando ainda mais as sanções econômicas já em vigor. A União Europeia, que depende muito mais das importações de petróleo russo, ainda não tomou medidas, embora tenha prometido reduzir seu uso de gás russo em dois terços este ano.

A Rússia é o maior exportador de petróleo do mundo. Muitos legisladores de ambos os partidos nos EUA estão argumentando que é possível impor uma proibição ao petróleo russo sem prejudicar a economia dos EUA. Mas os barris vão se somar no mercado global? Analistas de petróleo dizem que a grande magnitude das exportações de petróleo da Rússia torna difícil, se não impossível, de compensar, estabelecendo preços altos e uma desaceleração econômica.

A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Sua produção chega a 11,3 milhões de barris por dia, principalmente do leste da Sibéria, da região de Yamal e do Tartaristão.

É também o maior exportador de petróleo do mundo. Ele consome cerca de 3,45 milhões de barris por dia, enquanto exporta mais de 7 milhões de barris de petróleo bruto e outros produtos petrolíferos por dia, enviados principalmente por oleodutos, mas também por navios-tanque.

No ano-fiscal que terminou em outubro, a Rússia forneceu cerca de um quarto de todo o petróleo importado pela União Europeia, três vezes mais do que o segundo maior importador.

A dependência do petróleo russo varia muito entre os países da UE. A Alemanha, potência econômica do bloco, e a Polônia importaram as maiores quantidades para uso doméstico. Entre os países da UE, Eslováquia, Finlândia e Lituânia dependem mais das importações de petróleo russo.

Nos EUA, o governo Biden apoiou a proibição de todas as importações de petróleo e gás russos, enquanto os legisladores avançavam com um projeto de lei bipartidário no Capitólio.

No geral, o petróleo russo, no ano passado, representou cerca de 3% do consumo total dos EUA. A maioria dos analistas diz que as refinarias dos EUA podem facilmente comprar em outros lugares. Uma pequena refinaria no Havaí, a Par Pacific, por exemplo, disse que parou de comprar da Rússia e procuraria suprimentos nas Américas do Norte e do Sul.

A Holanda é um importante centro de refino e comércio para a Europa, com grandes quantidades de petróleo compradas e vendidas em Roterdã.

A Rússia vendeu 1,6 milhão de barris de petróleo bruto por dia para a China no ano passado, tornando-se o maior comprador individual de petróleo russo. A Rússia foi o segundo maior fornecedor de petróleo bruto da China em 2021, respondendo por cerca de 15% das importações totais da China e atrás apenas da Arábia Saudita.

Cerca de 745 mil barris de petróleo bruto foram entregues por dia para países da Europa Central e Oriental, incluindo Hungria, Romênia, República Checa, Eslováquia, Belarus e Bulgária. A Belarus obteve 95% de suas importações de petróleo da Rússia. A Hungria obteve 74% e a Lituânia, 61%.

Quem pode produzir petróleo para compensar a perda da Rússia?

Esta é uma tarefa assustadora, especialmente porque a demanda global por petróleo deve subir 3,2 milhões de barris por dia em 2022 para um total de 100,6 milhões por dia, de acordo com o relatório mensal mais recente da Agência Internacional de Energia.

Além disso, as exportações atuais podem ser interrompidas se ocorrerem conflitos internos, como aconteceu antes, em lugares como Líbia, Iraque ou Nigéria. E algumas refinarias só podem ser combinadas com certos tipos de petróleo bruto.

“Esta é uma matemática abaixo do ideal para a Casa Branca”, disse Helima Croft, chefe de estratégia global de commodities da RBC Capital Markets. “Você tem que amarrar tudo junto, e tudo tem de encontrar seu caminho.”

Apenas alguns países teriam a capacidade de aumentar sua produção para substituir o petróleo russo cortado por sanções.

