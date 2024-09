Cláudio Humberto Aliados estimam 340 votos para Motta na Câmara

Por Cláudio Humberto | 22 de setembro de 2024

Como nas eleições municipais pipocam pesquisas sobre intenção de voto, na Câmara os deputados vivem atualizando estimativas sobre a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Casa. Aliados de Hugo Motta (Rep-PB) circulam com tabela apontando larga vantagem sobre Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA): 340 votos para o paraibano. O mais experientes nessas estimativas consideram as traições habituais e o apoio do governo. São poucos votos, mas valiosos.

Braço direito

O principal articulador de Hugo Motta no governo é Silvio Costa Filho, correligionário e ministro de Portos e Aeroportos.

Na janelinha

Para pressionar os partidos, a tropa de Motta negocia cargos na Mesa e presidências de comissões. Leva os melhores quem fechar primeiro.

Promessa de político

Do lado de Brito e Elmar, essa avaliação é considerada “precipitada”. Elmar, por exemplo, já chegou a contabilizar promessa de 310 votos.

Filme queimado

O problema de Elmar é a rejeição entre o baixo clero e o PT baiano, que o sabota. Já Antonio Brito é visto como “governista demais”.

Senadores já discutem “reeleição” de Alcolumbre

Enquanto a disputa pela sucessão na Câmara dos Deputados pega fogo, a corrida pela presidência do Senado em 2025 já é tratada como “certa” pelos parlamentares: o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre (União-AP), deve voltar ao comando da Casa. Senadores do PSD, União Brasil (e até da oposição) ouvidos pela coluna têm tanta certeza da vitória de Alcolumbre que já usam a disputa da sua presumida reeleição, em 2027, como moeda de troca já este ano.

Compromissos

Projetos como mandatos para ministros do STF e limitações de decisões monocráticas são “fundamentais” para Alcolumbre ter votos na oposição.

Termômetro não-oficial

O impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF) tem servido como “termômetro” para a oposição no Senado, que cresceu.

Além-oposição

O pedido de impeachment tem mais votos (36) que o candidato da oposição a presidente do Senado em 2023, Rogério Marinho (32).

Cobrando coerência

Processado por chamar Lula de ladrão, Nikolas Ferreira (PL-MG) diz que chamará três testemunhas: Gilmar Mendes (STF), Michel Temer (ex-presidente) e Geraldo Alckmin (vice-presidente). Todos já manifestaram publicamente declarações semelhantes à do deputado.

Explica, ministro

Marcos Pollon (PL-MS) quer que Renan Filho (Transportes) explique propaganda do ministério mostrando símbolo do PT e uma deputada do PCdoB. O deputado vê abuso de poder para beneficiar o partido.

Censura em debate

Denúncias de censura de autoridades americanas fizeram o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) pedir reunião com deputados dos Estados Unidos para abordar a censura ao X (ex-Twitter).

Troca na véspera

O deputado Gabriel Nunes (PSD-BA) quer mudar lei e autorizar troca de candidato a vice até na véspera da eleição. Hoje só pode fazer isso 20 dias antes. Diz que renúncias no prazo atual ameaçam a chapa toda.

Pais de pet

O deputado Duda Ramos (MDB-RR) pretende limitar cobrança a 10% da hospedagem para quem se instalar em locais pet friendly. Quer interferir em empresas alheias coibindo o que chama de “cobranças abusivas”.

Ainda é pouco

Avança na Câmara projeto que suspende CNH e até o direito de pegar empréstimo de marginais flagrados pichando. De autoria de Bibo Nunes (PL-RS), o projeto teve parecer favorável na Comissão de Comunicação.

Superior em queda

O governo prevê menos alunos matriculados no ensino superior em 2027. Enviou ao Congresso Nacional proposta para reduzir de 43,4% para 42,6% o número de matrículas no Plano Plurianual 2024-2027.

Olha no que deu

A ideia de jerico do “bombeiro federal” caiu em terreno fértil na Câmara. Célia Xakriabá (Psol-MG) quer “criar” os brigadistas florestais. Problema com incêndios florestais? Para essa gente, a solução é criar cargos.

Pensando bem…

…discurso na ONU em Nova York não elege prefeito.

PODER SEM PUDOR

Medo de avião

Israel Pinheiro era presidente da Vale do Rio Doce e tentava convencer um engenheiro americano, recém contratado, a embarcar em um pequeno avião para uma jazida da empresa. O americano morria de medo de avião, mas Israel garantiu que o bimotor era seguríssimo. Quando chegaram no aeroporto Santos Dumont, o americano entrou em pânico: o aviãozinho era um minúsculo monomotor. “⁠O sr. me disse que era um bimotor…”, queixou-se o gringo. Israel quase leva o homem ao enfarte com sua resposta: “⁠Pois é, são dois motores. Um fica no avião e outro na revisão.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

*redacao@diariodopoder.com.br

