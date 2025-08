Política Aliados temem depressão de Bolsonaro após prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Bolsonaro não pode deixar sua residência em momento algum. Foto: Reprodução Bolsonaro não pode deixar sua residência em momento algum.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A possibilidade de Jair Bolsonaro entrar em um processo depressivo depois de ter a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou aliados do ex-presidente em alerta. Há o receio de que ele repita os momentos que viveu em 2022, depois de ser derrotado por Lula nas urnas.

Desde que passou a usar tornozeleira eletrônica por uma ordem de magistrado proferida em 18 de julho, Bolsonaro já vinha “oscilando entre bons e maus momentos”, segundo correligionários do PL. Não por acaso, eles se revezavam em visitas ao capitão reformado e evitavam deixá-lo sozinho.

Mais de um aliado relatou que era durante à noite, após as 19h, o momento que o ex-presidente se mostrava mais abalado, já que, a partir desse horário, ele estava proibido de sair de casa. Com a prisão domiciliar decretada nesta terça-feira (4), Bolsonaro não pode deixar sua residência em momento algum.

“Ele já se referia às medidas que o proibiram de deixar Brasília e de sair de casa após às 19h e aos fins de semana como prisão”, resumiu um auxiliar do ex-presidente que convive com ele diariamente.

Segundo familiares e integrantes do PL, as atividades na rua e reuniões com parlamentares da base são as agendas que mais animam o ex-presidente. Pouco antes de ter a ordem de prisão domiciliar decretada contra ele, o capitão reformado estava celebrando as manifestações de apoio ao seu nome realizadas no domingo (3) e não tinha ideia de que poderia sofrer uma nova medida cautelar, segundo relato do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP).

O parlamentar disse ainda que, antes, chegou a pedir uma foto para Bolsonaro com a tornozeleira à mostra, que mas que o ex-presidente recusou.

Moraes

O ministro Alexandre de Moraes subiu o tom na decisão de mandar Jair Bolsonaro (PL) para a prisão domiciliar e deixou claro que o descumprimento de qualquer uma das restrições impostas levará o ex-presidente para a prisão preventiva.

“O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal”, afirmou Moraes na decisão que decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Após a determinação, Bolsonaro tem que ficar recolhido na sua casa em Brasília, com o uso de tornozeleira eletrônica, e só pode receber visitas se elas forem autorizadas por Moraes. O ex-presidente já estava proibido de usar o celular e as redes sociais.

No domingo, quando apoiadores do ex-presidente realizaram manifestações em várias cidades brasileiras, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o seu pai sentado, com a tornozeleira eletrônica visível, enviando uma mensagem por telefone aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos. É pela nossa liberdade, estamos juntos. Obrigado a todos, é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. Valeu!”, disse o ex-presidente, em tom de incentivo aos atos, no viva-voz do telefone de Flávio para o público em Copacabana.

