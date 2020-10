Porto Alegre Alimentação para alunos dos ensinos fundamental e médio e da educação especial é retomada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

A volta das refeições beneficiará cerca de 66 mil alunos Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre retoma a alimentação para os alunos dos ensinos fundamental e médio e da educação especial a partir desta terça-feira (13). A educação infantil, que recomeçou as aulas no dia 5 deste mês, teve a oferta de refeições retomada em 28 de setembro.

O retorno da oferta de alimentação nas escolas das redes municipal e comunitária integra o cronograma proposto pelo município para o reinício das atividades presenciais. A volta das refeições em ambas as redes beneficiará cerca de 66 mil alunos em todos os níveis.

Depois da suspensão das aulas em função da Covid-19, em março, para todas as redes de ensino e em todos os níveis, a Secretaria Municipal de Educação manteve a oferta de almoço nas escolas até o dia 27 daquele mês. Em seguida, teve início a distribuição de kits de alimentos in natura, contendo hortaliças, frutas, legumes e ovos, para as famílias dos alunos. Foram entregues mais de 1 mil toneladas de alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

As instituições de ensino municipais receberam, para o retorno às aulas presenciais, R$ 2,5 milhões como verba extra da prefeitura para a aquisição de materiais para proteção contra o coronavírus.

