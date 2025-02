Saúde Alimentação pode atrapalhar a qualidade do sono infantil

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Jantar muito tarde, fazer lanchinhos e comer certos tipos de alimentos são hábitos que interferem na hora de dormir. (Foto: Freepik)

Uma noite de sono tranquila é crucial para pessoas de todas as idades. Para as crianças, mais ainda. Além de enlouquecerem os pais quando estão com sono, dormir mal atrapalha o crescimento e o desenvolvimento dos pequenos.

A relação entre alimentação e sono é importante. O que e quando comer, faz diferença para todos nós. De acordo com os especialistas, o jantar deve ser dado às crianças pelo menos duas horas antes de ir para cama.

Um documento do Departamento Científico de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria, alerta para a necessidade de petiscar antes de dormir. Será que a criança não está buscando só um pouco mais de atenção?

“O prazer de ser alimentado facilmente se associa a um momento de interação com seus pais, mesmo depois de saciado. Essa atenção é importante para que os pais possam perceber quando seu bebê ou sua criança está realmente com fome ou precisa de carinho e interação. Se for realmente fome, o jantar ou o lanche devem ser suficientes. E se for necessidade de interação também deve ser considerada em outro horário que não aquele que precede o sono ou o próprio horário de dormir”, diz o documento.

Segundo a SBP, as mamadeiras noturnas ou lanches durante a noite não devem ser encorajados, pois não são necessários se a criança estiver bem alimentada, prejudicam a dentição e aumentam a diurese com interrupções do sono mais frequentes.

Mas, caso os pais sintam que a criança está mesmo com fome, um “lanche leve com leite, bolo simples, pão ou queijo branco pode ser benéfico na hora de dormir, pois [são alimentos que] estão relacionados com o metabolismo de melatonina e serotonina”, recomenda a sociedade.

A médica Funke Afolabi-Brown, especialista em medicina do sono, revela cinco alimentos que podem atrapalhar as crianças a terem uma boa noite de sono, segundo informações do site especializado Medical Daily:

Cafeína

Brown alerta que a cafeína não está presente apenas no café. Embora sejam as fontes mais óbvias, o composto estimulante também pode estar em refrigerantes, chá mate e preto, e até em bebidas descafeinadas. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que essas bebidas sejam consumidas até quatro horas antes de dormir.

Para garantir um sono melhor e noites mais calmas e restauradoras, verifique os rótulos dos alimentos em busca de conteúdo oculto de cafeína. Deve-se também prestar atenção a algumas medicações que contém cafeína, como muitos antigripais. Converse com um médico sobre opções mais adequadas para tomar antes de dormir.

Chocolate

Segundo Brown, o chocolate pode ser um “interruptor duplo do sono”, pois contém chocolate e açúcar, dois fatores que afetam o sono.

Além disso, é um exemplo de alimento com cafeína que muita gente não sabe. A quantidade varia de acordo com o tipo e a origem dos grãos de cacau, mas os chocolates amargos são os com maios quantidade. Uma xícara de chocolate quente pode ter até 25 mg de cafeína, dependendo da quantidade de cacau em pó usado, e um copo com 240 ml de leite com achocolatado tem de 5 a 10 mg de cafeína.

Guloseimas açucaradas

É fácil presumir que doces e biscoitos são os principais culpados quando se trata de dificuldades na hora de dormir. O açúcar eleva o nível de glicose no sangue, causando uma certa euforia e energia, mas que logo depois cai drasticamente, liberando hormônios de estresse. Dessa forma, mantém a criança acordada, irritada pela necessidade de repor o nível de açúcar.

A médica explica que o açúcar pode se esconder em lugares inesperados, como cereais e salgadinhos. Essas guloseimas podem causar uma explosão de energia que leva à hiperatividade na hora de dormir, seguida por crises emocionais que perturbam o sono do seu filho.

Problemas de sono

Pesquisa conduzida pela Ipsos para o Hospital Infantil C.S. Mott, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ouviu pais de 781 crianças de 1 a 6 anos do país e identificou que 27% descrevem como difícil levar seu filho para dormir.

Um dos pontos revelados pela pesquisa da Universidade de Michigan é que os pais que relataram dificuldades para o filho dormir tinham uma probabilidade maior de não adotar uma rotina noturna com a criança, e maior de deixá-la com um vídeo ou programa de TV ligados ou de ficar no quarto até que o pequeno pegasse no sono.

“Uma rotina previsível na hora de dormir proporciona uma sensação de segurança e conforto e sinaliza para a criança que é hora de desacelerar. Saber o que esperar em seguida pode reduzir a ansiedade e ajudar as crianças a se sentirem seguras e relaxadas”, diz Sarah Clarck, pesquisadora do departamento de Pediatria do C.S. Mott que participou do novo levantamento, em comunicado.

