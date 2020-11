Magazine Alok cita transformação após ser pai: “Um amor incondicional que cresce”

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Um dos DJs mais influentes do mundo, Alok contou que a paternidade o fez mudar e rever seus conceitos. Segundo o músico, ele não sabia nem que era possível sentir um amor tão forte quanto o que ele nutre pelo filho.

“Quando eu me tornei pai, eu renasci. É um amor incondicional que cresce. Você não sabe nem que dá para sentir um amor como esse. Eu tive uma reconexão com meu pai. Não é fácil criar filho. Eu me entrego e me doou pro meu filho e penso como meu pai se doou por mim. Mas eu tenho 29 anos, condições, e o meu pai não teve”, relatou.

Convidado do “Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show”, Alok relembrou também a criação alternativa que teve – morando em lugares diferentes, como Holanda, Chapada dos Veadeiros e em Brasília – e afirmou ser grato aos pais por toda a vivência. Casado com a médica Romana Novais, e pai de Ravi, o músico espera o nascimento de Raika, previsto para janeiro de 2021. “Ela está prevista para nascer no mesmo dia que o meu filho, ou seja, só fazemos sexo no mesmo dia”, comentou, bem-humorado.

