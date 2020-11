Celebridades Erika Januza ganha retrato realista do namorado, Juan Nakamura: “Meu artista”

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em recente entrevista, Erika Januza, estreante a musa do carnaval pelo Salgueiro, explicou a decisão de manter seu namoro com Juan Nakamura longe dos holofotes Foto: Divulgação/Reginaldo Teixeira Em recente entrevista, Erika Januza, estreante a musa do carnaval pelo Salgueiro, explicou a decisão de manter seu namoro com Juan Nakamura longe dos holofotes. (Foto: Divulgação/ Reginaldo Teixeira) Foto: Divulgação/Reginaldo Teixeira

Erika Januza ganhou um retrato feito pelas mãos de Juan Nakamura. Em relacionamento discreto com o artista plástico desde abril, no início da quarentena, a atriz da novela “Amor de Mãe” ficou encantada com o resultado de um estudo de realismo feito pelo namorado, no qual os traços de seu rosto aparecem tão fortes como de uma foto.

O desenho foi compartilhado no perfil do Instagram de Juan Nakamura na semana passada. Erika Januza exaltou o trabalho do namorado. “Meu artista”, comentou, recebendo emojis de corações vermelhos como resposta do grafiteiro. Mãe de Juan e amiga da atriz, Carol Nakamura também aprovou: “Perfeito”. A bailarina está recém-casada com o modelo e ex-participante de reality da MTV Guilherme Leonel.

Em recente entrevista, Erika Januza, estreante a musa do carnaval pelo Salgueiro, explicou a decisão de manter seu namoro com Juan Nakamura longe dos holofotes: “Nunca mencionei nada sobre a gente antes. Não defini isso. É uma coisa minha, nossa. Apesar de ter uma vida pública, de estar nas redes sociais, prefiro deixar pelo menos essa parte de fora, para manter minha privacidade”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades