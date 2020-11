Celebridades Marília Mendonça é clicada com Murilo Huff em jantar após reatar namoro com o cantor

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Marília Mendonça e Murilo Huff foram clicados durante jantar a dois neste fim de semana Foto: Reginaldo Teixeira/Divulgação Marília Mendonça e Murilo Huff foram clicados durante jantar a dois neste fim de semana. (Foto: Reginaldo Teixeira/Divulgação) Foto: Reginaldo Teixeira/Divulgação

Marília Mendonça e Murilo Huff voltaram a ser vistos juntos após reconciliação. Na semana passada, a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, noticiou que os sertanejos conversaram e decidiram reatar o namoro. No sábado (28), o casal foi clicado em um encontro a dois, um jantar em restaurante de Goiânia, Goiás, e a foto foi compartilhada pelo Instagram “Gossip do Dia”.

Marília Mendonça e Murilo Huff romperam o romance em julho, após dois anos de compromisso. Pais do pequeno Leo, eles mantiveram uma relação amigável e de respeito mútuo durante a separação. Nas redes sociais, os dois não escondiam os momentos juntos e até trocavam declarações, como aconteceu no aniversário de 25 anos do compositor.

Na publicação, os internautas reagiram ao momento de Marília Mendonça com Murilo Huff. “Se nem a Marília supera, quem dirá nos”, brincou uma pessoa. “Se até ela volta pro ex, quem sou eu pra não voltar”, declarou mais uma. “Manda a gente superar o ex, mas ela não supera. Enfim a hipocrisia”, divertiu-se outra admiradora, citando o hit da cantora. “Quem não shippa tá errado e só minha opinião importa”, comentou mais uma. “Marília é aquela amiga que aconselha mas faz o contrário”, declarou outra. “Que sejam felizes”, desejou uma fã.

