Rio Grande do Sul UFRGS publica edital de isenção do valor da taxa de inscrição no Vestibular 2026

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A data limite para envio dos documentos é 6 de agosto Foto: Reprodução A data limite para o envio dos documentos é 6 de agosto. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta sexta-feira (11) o edital de concessão de benefício de isenção do valor da taxa de inscrição no vestibular 2026 da instituição. O documento apresenta os requisitos para obtenção do benefício e as orientações para encaminhamento da solicitação, além do cronograma.

O valor da taxa de inscrição no vestibular da UFRGS é de R$ 180. A solicitação é realizada em duas etapas: a primeira é feita exclusivamente no site vestibular.ufrgs.br, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Solicitação de Isenção, das 00h01min do dia 15 de julho até as 23h59min de 5 de agosto de 2025.

Após essa primeira etapa, o solicitante deve acessar o Portal do Candidato para preencher as informações requeridas e enviar a documentação comprobatória exigida no edital. A data limite para envio dos documentos é 6 de agosto de 2025, até as 23h59min.

Para obter a gratuidade na inscrição, é preciso comprovar os requisitos exigidos que são: ter cursado ou estar cursando e concluir no ano letivo de 2025 a totalidade do ensino médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada; e comprovar renda familiar per capita (por pessoa) igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional vigente, equivalente a R$ 2.277,00. O edital detalha quais são os documentos necessários para comprovação da renda familiar.

No site do Concurso Vestibular 2026, em vestibular.ufrgs.br, está disponível um tutorial para auxílio nos procedimentos de solicitação e envio da documentação. É importante que o candidato leia atentamente o edital. Dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail: coperse@coperse.ufrgs.br

O solicitante pertencente à família de baixa renda que está regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – o CadÚnico – deve fornecer o Comprovante de Inscrição no CadÚnico atualizado para ser dispensado de enviar a documentação exigida para comprovar a renda familiar.

O resultado do processo de isenção será divulgado no dia 12 de agosto a partir das 14h, no site vestibular.ufrgs.br. Aqueles que tiverem a solicitação indeferida podem apresentar recurso, via Portal do Candidato a partir da 00h01min do dia 13 de agosto até as 23h59min de 15 de agosto de 2025. No dia 22 de agosto, será divulgado o resultado final, após análise dos recursos. O solicitante que obtiver a isenção não estará automaticamente inscrito, devendo realizar a inscrição regular no período que será indicado no Edital do Vestibular 2026.

As provas do vestibular 2026 serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro de 2025. A lista das Leituras Obrigatórias da prova de Literatura em Língua Portuguesa foi divulgada em maio passado e está disponível no site da instituição, onde também podem ser conferidas todas as atualizações sobre o vestibular 2026 da UFRGS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ufrgs-publica-edital-de-isencao-do-valor-da-taxa-de-inscricao-no-vestibular-2026/

UFRGS publica edital de isenção do valor da taxa de inscrição no Vestibular 2026

2025-07-11