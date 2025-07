Porto Alegre Operação recolhe 115 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Trabalho contou com o auxílio de 12 caminhões-caçamba, cinco compactadores, três retroescavadeiras, um caminhão baú e cerca de 85 garis. Foto: Alex Rocha/PMPA Trabalho contou com o auxílio de 12 caminhões-caçamba, cinco compactadores, três retroescavadeiras, um caminhão baú e cerca de 85 garis. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma operação integrada das forças de segurança de Porto Alegre foi realizada no Loteamento Santa Terezinha, também conhecido como Vila dos Papeleiros, na região do 4º Distrito, Zona Norte da cidade.

Foram removidas 115 toneladas de resíduos pelas equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) com auxílio de 12 caminhões-caçamba, cinco compactadores, três retroescavadeiras, um caminhão baú e cerca de 85 garis. A operação terá prosseguimento neste sábado (12) com o encaminhamento dos entulhos recolhidos para o aterro sanitário. Já os recicláveis seguem para as Unidades de Triagem.

A ação contou ainda com o apoio de diversas secretarias e órgãos municipais, com foco em fiscalização, ordenamento territorial, assistência social e segurança pública, buscando qualificar a zeladoria da região. As atividades continuarão por 90 dias, com acompanhamento de guarnições da Guarda Municipal.

A secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) participou com uma retroescavadeira e três caminhões para a demolição de construções irregulares previamente autorizadas. Serão instalados quatro novos pontos de iluminação de LED na rua 1.043 e será feita a manutenção nos pontos de iluminação de outros locais.

Enquanto a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atuou em conjunto com as forças de segurança para realizar bloqueios e orientar desvios de trânsito, a fim de garantir a segurança viária da operação.

Já o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) esteve presente para identificar os proprietários das residências na área. Servidores da Diretoria Geral de Fiscalização (DGF) acompanharam a operação e, nos próximos dias, irão identificar pontos comerciais sem as devidas licenças ou irregulares.

Assistência Social – As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) atenderam cinco pessoas em situação de rua e deram suporte a um caso de violência doméstica.

Água e Esgotos – O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) atuou com equipes para verificação de ligações irregulares de água, além de apoio com caminhão-pipa e hidrojato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acompanhou os trabalhos com três unidades básicas e uma unidade avançada, garantindo suporte emergencial de saúde.

Por fim, a secretaria de Segurança (SMSEG), por meio do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (CEIC), coordenou o apoio aos órgãos de segurança estaduais por parte da prefeitura. A ação teve como foco a promoção da segurança pública, ordenamento territorial e melhoria das condições de vida no local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/operacao-recolhe-115-toneladas-de-residuos-na-zona-norte-de-porto-alegre/

Operação recolhe 115 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre

2025-07-11