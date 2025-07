Porto Alegre Avança em Porto Alegre a construção de moradias de interesse social

11 de julho de 2025

mpreendimentos fazem parte dos programas federais "Minha Casa Minha Vida" e "Pró-Moradia". (Foto: Felipe Martins/Demhab)

Porto Alegre tem avançado na solução definitiva à espera de famílias inscritas em programas de atendimento no setor de moradia com interesse social. Atualmente, oito obras prosseguem em diferentes regiões da capital gaúcha, totalizando mais de mil novas unidades residenciais destinadas a famílias inscritas no Departamento Municipal de Habitação (Demhab).

Os empreendimentos fazem parte do “Minha Casa Minha Vida”) e do “Pró-Moradia”, ambas as iniciativas vinculadas ao governo federal. Na primeira estão incluídas as obras dos residenciais Sotero dos Reis, Mutualidade, Jacuí e Dona Zaida. Já os empreendimentos Coronel Claudino e Tamandaré (1 e 2) integram o financiamento do Pró-Moradia.

Uma parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon) possibilitou a doação de 31 casas na região do bairro Glória (Zona Sul). O lote é destinado a famílias afetadas pela enchente de maio do ano passado, bem como por outros desastres naturais.

Dentre os empreendimentos da chamada “demanda aberta” (voltados a famílias previamente inscritas no Demhab) está o Residencial Sotero dos Reis, na região do Eixo-Baltazar (Zona Norte), que terá 96 unidades habitacionais e já conta com 20% da obra executada. Outro é o Residencial Mutualidade, na Cruzeiro (Zona Sul), com 114 moradias previstas e 15% de avanço dos trabalhos. Ambos são realizados pela empresa Belmais.

Atendendo a uma demanda histórica de famílias impactadas pelas obras de duplicação da avenida Tronco (Zona Sul), dois empreendimentos são executados por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”: os residenciais Dona Zaida, com 200 unidades habitacionais, e Jacuí, com 96. As obras estão com 12% e 13% de execução física, respectivamente. A construtora ALM é a encarregada de ambos os projetos.

Pró-moradia

Destinados a famílias que residem próximo ao Arroio Cavalhada (Zona Sul), os empreendimentos Coronel Claudino e Tamandaré (1 e 2) somam 200 e 340 unidades habitacionais, respectivamente. Em fase inicial, as obras são conduzidas pelas empresas Belmais (Coronel Claudino) e ALM (Tamandaré 1 e 2).

Todas as obras estão sendo supervisionadas pela Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo do Demhab. Ainda neste ano, outras oito obras de habitação de interesse social devem ser iniciadas, ampliando o atendimento habitacional em Porto Alegre.

(Marcello Campos)

Avança em Porto Alegre a construção de moradias de interesse social

