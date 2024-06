Porto Alegre Porto Alegre tem duas feiras neste sábado para adoção de cães e gatos

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Eventos têm como locais o Parque da Redenção e o Shopping Total. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre realiza neste sábado (29) duas feiras para adoção responsável de cães e gatos. Os eventos têm como locais a Unidade de Saúde Animal Vitória (Usav), na Zona Leste, e o Shopping Total (Zona Central). Os candidatos a tutor devem ter ao menos 18 anos, documento com foto e comprovante de residência na cidade.

Para quem for levar para casa um cão, é exigida guia e coleira. Já quem pegar gato precisa de uma caixa de transporte. Todos os animais são saudáveis, castrados, vacinados, microchipados e vermifugados.

Com funcionamento das 13h às 17h, a Usav está localizada na Estrada Bérico José Bernardes nº 3.489, bairro Lomba do Pinheiro. Estarão disponíveis cerca de 150 animais de estimação, bem como aplicação gratuita de remédios e imunizantes para cães e gatos que já contam com um lar – exceto se aprsentem febre e tenham idade superior a 6 meses – fêmeas não podem estar prenhas.

Já no Total o evento vai das 14h às 19h no estacionamento “B” – avenida Cristóvão Colombo nº 545, bairro Floresta. Não foi informada a quantidade de “pets”. A feira prossegue até 29 de julho, por meio uma parceria entre o centro de compras, prefeitura e ONG (organização não governamental) Cão da Guarda.

Na feira do shopping, o tutor também recebe um kit de adoção e assina um termo por meio do qual se compromete a manter cuidados básicos e alimentação adequada, além de permitir o acompanhamento pela entidade após a adoção, a fim de assegurar boas condições ao bichinho no novo lar. Os novos tutores terão acesso no espaço do Total a uma série de serviços, sem custo:

– Agendamento de castração para animais ainda sem idade para o procedimento.

– Identificação eletrônica para casos de perda ou fuga.

– Presença de veterinários durante 24 horas por dia, para avaliação geral dos “pets”.

– Orientações sobre a adoção responsável.

Regramento

Talvez muitos não saibam, mas em Porto Alegre a manutenção de seis ou mais cães e gatos em uma casa ou apartamento exige a obtenção de registro de canil ou gatil pelo proprietário do imóvel. É o que determina a Lei Complementar 694/2012.

Nestes casos, uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams) vistoria os espaços de convívio dos animais, confere a documentação e repassa as informações aos veterinários da Diretoria-Geral de Direitos Animais, que emitem a autorização se não foram constatadas irregularidades. Ou então solicitam que o local seja adequado às normas sanitárias do município.

Mais de 90% desses “canis precários” que recebem o sinal-verde da prefeitura foram criados após reclamações registradas via telefone 156. E mesmo entre as pessoas devotadas à causa animal, nem sempre a boa intenção é acompanhada do devido conhecimento sobre os cuidados e exigências básicas para a guarda de animais.

Os espaços domésticos com mais de um animal também exigem dos tutores uma atenção especial com a alimentação, além de água em quantidades adequadas ao tamanho do cão ou gato, com recolhimento das sobras após cada refeição. Também deve ser evitada a circulação dos animais em áreas vizinhas e manter acompanhamento veterinário.

Também é importante ter sempre em mãos os atestados de saúde e vacinação. Por fim, boas condições de higiene exigem cuidados diários, fundamentais para os bichos e para que se evitem as queixas de vizinhos incomodados com o odor e ruído. O registro pode ser solicitado ao Protocolo Central. Informações em portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tem-duas-feiras-neste-sabado-para-adocao-de-caes-e-gatos/

Porto Alegre tem duas feiras neste sábado para adoção de cães e gatos

2024-06-28