Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Trecho em frente à Biblioteca Pública estará bloqueado, exigindo desvio pela Praça da Matriz. (Foto: Reprodução/Googleview)

Condutores de veículos que pretendem passar neste sábado (5) pela rua Riachuelo, no Centro Histórico de Porto Alegre, devem estar atentos ao bloqueio de trânsito no trecho entre o Largo João Amorim de Albuquerque e a rua General Câmara (“Ladeira”). O motivo é realização da festa literária “BPE+Cultura”, promovida pela Biblioteca Pública do Estado.

A mudança tem vigência no período das 11h às 19h. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), responsável pela coordenação da medida, o objetivo é garantir a segurança de pedestres e motoristas, sobretudo em frente ao prédio da Biblioteca, localizado na rua Riachuelo nº 1.190 (próximo ao Theatro São Pedro) – o evento tem atividades externas. “Azuizinhos” estarão no local orientando motoristas e motociclistas.

Desvio necessário

Quem trafegar pela via a partir da avenida Borges de Medeiros em direção à Usina do Gasômetro deve desviar à esquerda no Largo João Amorim de Albuquerque (que estará com sentido especialmente invertido, em direção à Catedral Metropolitana), dobrar à direita e novamente à direita (contornando o Palácio da Justiça, em frente à escadaria da Praça da Matriz, e passando pela lateral do teatro), para então retomar o curso da Riachuelo.

(Marcello Campos)

