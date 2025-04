Acontece Educação midiática e combate à desinformação serão temas de seminário no TRE-RS

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Evento debaterá os desafios da desinformação na atualidade e as formas de combatê-la. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), por meio da Escola Judiciária Eleitoral Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto (EJERS), realiza, nesta segunda-feira (7), o seminário “Educação Midiática e Informacional no Combate à Desinformação”.

O evento começará às 14h, no plenário do TRE-RS, localizado na Rua Duque de Caxias, nº 350, no Centro Histórico de Porto Alegre, e trará discussões importantes sobre como enfrentar a desinformação nos dias de hoje e as melhores formas de combatê-la.

A programação do seminário inclui palestras que abordam a relevância da educação midiática para o desenvolvimento do pensamento crítico dos cidadãos, além de debates sobre o papel fundamental do jornalismo no enfrentamento da desinformação.

O evento conta com a parceria da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT) e do Instituto Palavra Aberta, por meio do programa Educamídia.

As inscrições podem ser feitas através deste link. Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail: spins@tre-rs.jus.br.

A transmissão do seminário será ao vivo pelo Canal da EJERS no YouTube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/educacao-midiatica-e-combate-a-desinformacao-serao-temas-de-seminario-no-tre-rs/

Educação midiática e combate à desinformação serão temas de seminário no TRE-RS

2025-04-05