Acontece ABIS promove Congresso Internacional de Sorvetes

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

CLASH 2025 - Congresso Latino-Americano de Sorvetes-Helados Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Durante dois dias consecutivos, 9 e 10 de abril, a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), irá promover a 9ª edição do CLASH, Congresso Latino-Americano de Sorvetes e Helados, desta feita em parceria com a Anuga Select Brazil, a maior feira de Alimentos e Bebidas do mundo. O evento, que será realizado em São Paulo, no Distrito Anhembi, irá reunir nomes importantes de toda a cadeira produtiva do universo de sorvetes, do mercado alimentício e do segmento acadêmico, entre outras áreas, com o escopo de traçar uma radiografia detalhada deste setor que movimenta anualmente cerca de R$ 15 bilhões de reais no Brasil.

Desde a sua primeira edição, o CLASH vem atraindo cada vez mais congressistas, refletindo a relevância dos temas abordados e a qualidade das discussões promovidas. “Este ano, sinaliza o empresário Eduardo Weisberg, presidente da ABIS, estimamos que o número de participantes alcance um novo recorde, com representantes de diversas partes do mundo. o que irá enriquecer o debate com perspectivas internacionais”.

A partir do tema “O Sorvete Transformando Pessoas e Negócios”, principal pilar da edição 2025 do CLASH, de acordo com Weisberg, o fato do congresso ser realizado este ano dentro da ANUGA “abrirá uma nova janela de oportunidades diversificadas para conexões e negócios entre os empresários que compõem o setor”.

A primeira ação do Clash contemplará no dia 9, a partir das 8h, uma visita dos congressistas ao Centro de Inovação e Tecnologia (CTI) da GS1 Brasil. Durante a visita, a executiva de negócios da companhia, Maria Claudia Franco Mendes irá proferir uma palestra sobre o tema "Sorvete Inteligente – Como o QR Code Agrega Valor e Confiança ao Produto".

Sorvete Inteligente – Como

o QR Code Agrega Valor e Confiança ao Produto”.

Após a visita e a palestra, às 12h30, será realizado o translado para o Distrito Anhembi.

Dentre os tópicos que serão discutidos ao longo do evento destacam-se os seguintes: Como a inteligência artificial está moldando o futuro dos negócios no setor de sorvetes; A reforma tributária e seus impactos no segmento de sorvetes e helados; Transformação regulatória: como inovar e adaptar seu negócio às novas demandas; Soluções inovadoras a partir dos desafios dos consumidores; e Tendências e perspectivas para o universo de sorvetes e gelatos no biênio 2025/2026 – entre outros.

Existem no Brasil atualmente em torno de 11 mil empresas ligadas diretamente à produção e comercialização de sorvetes industriais e artesanais, que respondem pela geração de 300 mil empregos, entre diretos e indiretos. Weisberg acrescenta que mais de 90% do segmento são compostos por micro e pequenas empresas.

Já o consumo de sorvetes no País, dividido por região, registra os seguintes percentuais: Sudeste (52%), Nordeste (19%), Sul (15%), Centro-Oeste (9%) e Norte ( 5%). Dentre as metas definidas pela ABIS para os próximos dois anos, segundo o presidente da entidade, está o aumento do consumo per capita no País, que atualmente gira em torno de 5 litros por ano.

As Palestras e Oficina

Dia 9 de abril

8h30 – Recepção com Café da Manhã na GS1 Brasil.

9h30 – Tour e Visita ao CTI / Centro de Tecnologia e Informação da GS1 Brasil.

11h – Palestra / tema “Sorvete Inteligente – Como o

QR Code Pode Agregar Valor e Confiança ao Produto”. Por Maria Claudia Franco Mendes / Executiva de Negócios da GS1 Brasil.

12h30 – Translado para o Distrito Anhembi / Anuga Select Brazil.

14h – Intervalo para Almoço.

16h30 – Boas Vindas / Mesa de abertura do CLASH. Com o presidente da ABIS, Eduardo Weisberg.

16h50 – Palestra sobre o tema “ O Sorvete na Alimentação Segura e Saudável “. Por Patrícia Fernandes Nantes de Castilho – Gerente Geral de Alimentos da ANVISA.

17h30 – Café com Networking. Tema : “ Parcerias e Novidades para o Setor de Sorvetes e Gelatos no Biênio 2025-2026.

18h30 – Encerramento

Dia 10 de Abril

10h – a partir deste horário palestras sobre os seguintes temas :

* “Tendências e Insights das Principais Feiras que Vão Mexer com os Negócios de Sorvetes e Gelatos”. Por Simone Galante / CEO da GALUNION .

* “Reforma Tributária e Seus Impactos no Setor de Sorvetes e Helados”. Por Achiles Carvalho / Advogado Tributarista e Professor Universitário.

* “Transformação Regulatória: Como Adaptar e Inovar Seu Negócio às Novas Demandas”. Por Dafné Didier / Fundador e Diretor da Degoola e Gera.

* Networking com café. Interação junto à Audiência.

12h30 – Intervalo para almoço.

14h – Nova rodada de palestras.

Temas :

* “Tendências e Perspectivas para o Setor de Sorvetes no biênio 2025-2026”. Por Raul Amaral / Diretor da Honne Comunicação e Marketing.

* “Como a Inteligência Artificial está Moldando o Futuro dos Negócios de Alimentos”. Por Michelle Berti / CEO da Agência Mais Clicks Publicidade Digital.

* “Projeto Sebrae-ABIS: Venda Mais Sorvete em 2025”. Por Luiz Felipe Navarro / Consultor de Negócios com Foco em Marketing- Sebrae SP.

15h30 – Oficina

Tema: “O Sorvete Transformando Pessoas e Negócios”.

Com apresentação de Cases de Sucesso e Aprendizado protagonizado por empresários do setor. Com engajamento da audiência.

17h às 19h – Visitação e Tour / Feira Anuga Select Brazil.

19h – Encerramento.

2025-04-04