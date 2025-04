Acontece No ano em que completa 100 anos no Brasil, General Motors busca se aproximar do público local

Coordenação de marketing da companhia está no Rio Grande do Sul para entender necessidades dos gaúchos quando o assunto é veículos

A coordenação de marketing da GM está no Rio Grande do Sul para entender as preferências dos gaúchos. O objetivo do projeto é criar produtos que se conectem mais com as pessoas do Estado. O marketing, que até então permanecia na sede da empresa, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, a equipe veio para a Grande Porto Alegre na última semana, a fim de entender melhor o que é importante para o gaúcho na escolha do seu veículo.

“A importância de estar aqui é fazer essa imersão no regional, pois nosso marketing passa grande parte do tempo em São Paulo, e acabamos tendo uma visão um pouco enviesada do que é realmente importante por lá, enquanto em outras regiões, como aqui, pode ser diferente”, afirmou a Coordenadora de Marketing e Varejo da GM, Isabelle da Malta.

No ano passado, a equipe de marketing da General Motors, com base no Sudeste brasileiro, tentou criar projetos mais conectados com o Rio Grande do Sul. A equipe da GM não ficará apenas na capital do estado; a ideia é explorar todas as regiões ao longo dos próximos meses. Após as visitas, o objetivo é iniciar um projeto que, por enquanto, é mantido em sigilo para os gaúchos. A empresa celebra a marca de 100 anos da chegada ao Brasil em setembro deste ano.

