Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Locutor da Rede Pampa irá receber o Diploma de Honra ao Mérito na câmara Foto: Rádio Caiçara Foto: Rádio Caiçara

O ator, humorista e ex-locutor das rádios Pampa e Caiçara, e ex-participante do Studio Pampa, Ayala Queiroz, dono do famoso personagem Ariska Mel, receberá o Diploma de Honra ao Mérito, concedido pela Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, em sessão solene que será realizada no dia 6 de maio. A proposta da homenagem foi feita pelo vereador Márcio Bins Ely, e será realizada no Plenário Otavio Rocha, no prédio da câmara.

Ariska Mel, a grande personagem de Ayala, foi idealizada há mais ou menos 20 anos, e iniciou sua carreira contratada para invadir eventos em geral, dar palestras motivacionais e como apresentadora na TV. Estreou na televisão na RBS ao lado do Jornalista Paulo Borges (O Homem do Tempo) com humor.

O personagem que agrada ao público de todas as faixas etárias e classes sociais, tem sua participação requisitada em programas de várias emissoras de televisão e rádios do Rio Grande do Sul. Ao longo da vida, Ayala sempre usou do humor e alegria para trabalhos voluntários em comunidades carentes, presídios e entidades assistenciais.

