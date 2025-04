Acontece Empresa gaúcha, Quick House, estará presente na Feicon 2025 e apresentará método de construção sustentável e eficiente

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Empresa referência em SteelPanel marca presença na maior feira de construção civil da América Latina Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Quick House é uma empresa gaúcha de referência em construção com o sistema SteelPanel. Ela estará neste mês em São Paulo, marcando presença na Feicon 2025, o maior evento de construção civil e arquitetura da América Latina. a empresa estará no evento para apresentar as inovações no setor e fortalecer a imagem como liderança em construção sustentável e eficiente.

A empresa tem dois projetos aprovados, onde mais de 1.500 casas serão destinadas à Reconstrução do Rio Grande do Sul. As moradias são feitas com o uso do sistema SteelPanel, com essa tecnologia, é possível realizar a construção utilizando paineis de aço que agilizam o processo de edificação e reduzem custos, garantindo uma eficiência maior, essas vantagens serão apresentadas na Feicon 2025. A presença no evento representa uma oportunidade para a empresa expandir o alcance no mercado e alcançar uma visibilidade ainda maior.

A Fecon permite o contato direto com profissionais da área, como arquitetos, designers, construtores e engenheiros, garantindo um ambiente propício ao networking, para a busca de potenciais clientes e parceiros comerciais. A Quick House estará presente apresentando seus serviços, discutindo inovações, tendências e sustentabilidade desse mercado.

Com um crescimento contínuo e uma demanda crescente por soluções rápidas e inovadoras, a Quick House busca na Feicon 2025 consolidar a liderança no setor. A feira será uma vitrine para a empresa apresentar seus avanços tecnológicos e reforçar sua missão de transformar o mercado da construção civil com soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/empresa-gaucha-quick-house-presente-feicon-2025/

Empresa gaúcha, Quick House, estará presente na Feicon 2025 e apresentará método de construção sustentável e eficiente

2025-04-04