Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Serão seis dias de ofertas em produtos Tramontina com preços a partir de R$ 5 Foto: Divulgação/Tramontina Foto: Divulgação/Tramontina

A Tramontina Factory Store prepara a 13ª edição do outlet oficial da marca, sendo a 5ª realizada em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Com descontos de 20% a 50%, é a oportunidade de aproveitar mais de 150 mil produtos em oferta, entre utilidades domésticas, panelas, porcelanas, móveis e artigos de jardinagem.

Serão dois finais de semana, de 4 a 6 de abril e de 11 a 13 do mesmo mês –, o Outlet Tramontina costuma atrair milhares de consumidores a cada edição. A última, realizada em julho do ano passado, na Serra Gaúcha também, recebeu mais de 40 mil pessoas. A expectativa para este ano é ultrapassar esse número nos seis dias de evento. “Todo o estoque está sendo reposto, teremos diversas opções com preços reduzidos. A dica é chegar cedo para poder aproveitar”, destaca Cidiana Rita Bee, gerente da loja.

Segundo Rita, os itens mais procurados costumam ser as panelas, tanto avulsas quanto os jogos, frigideiras, panelas de pressão, pipoqueiras, talheres, utensílios, formas, facas e porcelanas. “Em toda nova edição do Outlet Tramontina, procuramos ter produtos diferentes para oferecer e chamar a atenção dos clientes”, ressalta a gestora.

Para facilitar, as compras podem ser feitas em dinheiro, pix ou parceladas em até 5x sem juros no cartão de crédito. Para mais informações, a Tramontina disponibiliza uma página onde o cliente pode se cadastrar e receber informações, promoções e acompanhar as próximas edições previstas.

