Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Cerca de 35 mil estudantes retornam à sala de aula para o ano letivo. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Cerca de 35 mil estudantes retornam à sala de aula para o ano letivo em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (14), os alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino voltaram às aulas. Na próxima segunda-feira (19) será a vez dos estudantes do Ensino Fundamental da capital retornarem para as atividades.

“A expectativa é de um retorno tranquilo. Estamos trabalhando para retomar os serviços, cuidando da limpeza e garantindo a manutenção no entorno das escolas também. Lugar de criança é na escola e na família. Que seja um ótimo ano, de muito aprendizado, para todos”, comenta o prefeito Sebastião Melo.

Na segunda-feira (19) será a vez do início de ano letivo para o Ensino Fundamental, que atende a mais de 35 mil alunos. “Estamos atuando para garantir um início de ano letivo adequado, seguro e com professores em sala de aula. Mesmo com os estragos causados pelo temporal, as equipes da secretaria e dos demais órgãos da prefeitura realizaram uma força tarefa para reparar as estruturas das escolas atingidas, distribuir materiais e junto das gestões escolares, organizar o quadro de professores”, explica o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.

Trânsito

O mascote Azulito e os agentes de trânsito da Escola Pública de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) participaram da volta às aulas. Com ações lúdicas, os alunos foram orientados sobre ao uso da faixa de segurança e os cuidados no embarque e desembarque nas escolas.

2024-02-14