Acontece Alunos do Sesi-RS são premiados na Feira Brasileira de Jovens Cientistas

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Escola de Sapucaia participou com seis projetos. (Foto: Divulgação)

Três estudantes da Escola Sesi de Ensino Médio de Sapucaia do Sul foram premiados na Feira Brasileira de Jovens Cientistas. As alunas Luiza do Santos, Isadora Mendel e Virgínia Santos da Silva, orientadas pelas professoras Eduarda Fehlber e Anastácia Wagner, conquistaram o Prêmio LeviThay de Sustentabilidade pelo terceiro lugar na mostra que ocorreu entre os dias 26 e 28 de junho. O trabalho concorreu com cerca de 300 projetos de 24 Estados e Distrito Federal.

O trio desenvolveu o projeto “Utilização de resíduos provenientes do consumo de manga e butiá para o desenvolvimento de um material sustentável substituinte à borracha sintética aplicado, inicialmente, no setor calçadista”.

Ao todo, seis projetos do Sesi foram escolhidos e participaram da feira. Os trabalhos selecionados foram avaliados por uma banca formada por 380 avaliadores, sendo 80 estudantes de graduação e 300 mestres e doutores. Além da apresentação dos projetos, a feira, de forma virtual, contou com palestras e workshops.

Outros projetos da escola que concorreram foram:

– “Imobilizador terapêutico: uso do polietileno e polipropileno como uma alternativa para a substituição do gesso convencional na recuperação de lesões”;

– “Elaboração de Curativos Sustentáveis a partir do Amido Retirado de Cascas de Banana (Musa Paradisiaca) e a Incorporação de Extratos Vegetais, Para a Aceleração do Processo de Cicatrização em Pacientes.”;

– “Pastilhas bioprotetoras: uma alternativa proveniente de extratos naturais para o controle do Aedes Aegypti”;

– “Engenharia sustentável – Fase II: a inovação no mercado de óculos a partir da elaboração de armações com o uso de fibras vegetais e materiais reciclados “;

– “Conservantes naturais – Fase II: a produção de guloseimas com poder nutritivo e sem adição de conservantes artificiais, visando o bem estar do consumidor.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece