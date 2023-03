Esporte Alvo da Seleção Brasileira, Ancelotti revela desejo de permanecer no Real Madrid

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

O italiano já treinou Juventus, Milan, Napoli, Chelsea, PSG e Bayern de Munique. Foto: Reprodução O italiano já treinou Juventus, Milan, Napoli, Chelsea, PSG e Bayern de Munique. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou, em entrevista coletiva, que deseja permanecer na equipe espanhola, com a qual tem vínculo até junho de 2024.

“Já disse muitas vezes que ficaria no clube por toda a minha vida, mas isso é impossível. Essa é uma decisão que o clube tomará ao final da temporada, independentemente do que acontecer. Meu pensamento é que quero seguir e espero que seja assim. Eu desfruto de todos os dias que o clube me quer. Se me quer por três meses, desfrutarei, se for por 3 anos, também. Enquanto estiver aqui, agradecerei o clube por toda a minha vida”, confessou o técnico de 63 anos.

O italiano, que já treinou Juventus, Milan, Napoli, Chelsea, PSG e Bayern de Munique, passou a ser especulado como principal candidato para assumir o posto de treinador da Seleção Brasileira, após a saída de Tite. De acordo com informação divulgada pela ESPN, inclusive, o técnico multicampeão teria dito sim ao projeto da CBF, para comandar a seleção canarinho no meio de 2023. Ele, entretanto, nega.

Ancelotti também comentou sobre a possibilidade de deixar o Real, caso o clube não vença nenhum título nesta temporada.

“As regras escritas mudam e as não escritas, também. Mas estou convencido de que vamos ganhar algo nesta temporada e assim essas conversas se acabam”, finalizou o comandante, que já venceu duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais pelo Real Madrid.

CBF

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pretende avançar nas negociações em torno do futuro técnico da Seleção Brasileira no início do próximo mês. O cartola irá para a Europa na primeira semana de abril para acompanhar a Finalíssima Feminina, jogo que colocará frente a frente Brasil e Inglaterra, em Wembley, no dia 6. E Ednaldo irá aproveitar o período para formalizar o interesse por um treinador daquele continente.

Nas próximas semanas, o cartola terá extensa agenda no exterior. Ele está Ruanda para participar de reuniões da Conmebol e do Congresso da Fifa. No país, africano, ele também irá formalizar a candidatura do Brasil para ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

De lá, Ednaldo viajará ao Marrocos para acompanhar o amistoso do Brasil com os donos da casa, marcado para o dia 25. Antes de viajar à Europa, o dirigente voltará ao País e irá para Assunção, no Paraguai, participar do Congresso da Conmebol, marcado para o dia 31.

