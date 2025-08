A instalação do equipamento ocorreu depois de Do Val ter saído do Brasil sem autorização do Supremo. Ele passou cerca de 10 dias nos Estados Unidos. Do Val viajou para Orlando durante o recesso parlamentar, mesmo sendo alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Do Val, inclusive o diplomático, e o bloqueio de R$ 50 milhões da conta dele, no âmbito de um inquérito aberto pela PF para apurar ofensas e ataques contra investigadores da corporação. O político também é investigado por tentar arquitetar um suposto plano para anular as eleições presidenciais de 2022.

Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços do senador em Vitória (ES). No entanto, o passaporte diplomático acabou não sendo apreendido porque estaria no seu gabinete em Brasília. Ele utilizou o documento para sair do Brasil.

O parlamentar afirmou que viajou “com toda a documentação diplomática e consular plenamente regular” e disse que a saída do País foi informada antecipadamente ao STF, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Senado.

Na decisão desta segunda, Moraes também determinou o recolhimento domiciliar entre 19h e 6h, de segunda a sexta-feira, e recolhimento integral nos fins de semana e feriados e dias de folga; cancelamento e devolução do passaporte diplomático, mediante envio de ofício ao Ministério das Relações Exteriores; proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros; bloqueio de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes ao senador; bloqueio de todas as chaves Pix e de todos os cartões; bloqueio de veículos em nome dele e bloqueio de salários e verbas de gabinete do senador.