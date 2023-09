Economia Amazon e Shopee formalizam pedido de adesão ao programa da Receita Federal brasileira para isenção de imposto em compras de até 50 dólares

(Foto: Divulgação)

A Receita Federal informou que recebeu das empresas Amazon e Shopee pedidos de adesão ao Programa Remessa Conforme, que estabelece tratamento aduaneiro mais célere e econômico para empresas de comércio eletrônico. Os pedidos serão agora analisados e as certificações para terem efeitos legais precisam ser publicadas no Diário Oficial da União.

De acordo com a Receita, as empresas já certificadas no programa representam cerca de 67% do volume de remessas enviadas ao país. Com as novas certificações passarão a 78,5%. As empresas Shein, Aliexpress e Sinerlog já aderiram.

O programa permite maior rapidez no despacho eletrônico de mercadorias. A adesão é voluntária e busca alcançar as grandes plataformas de venda digital, com envio das informações relativas às compras internacionais de forma correta e antecipada à chegada da remessa no Brasil.

O pagamento dos impostos devidos também é realizado de forma antecipada. Os consumidores que adquirem produtos das plataformas certificadas ficam isentos de imposto se o valor da compra for de até US$ 50.

Para efetiva aplicação dos benefícios, como a alíquota zero do imposto de importação no envio por pessoa jurídica, é necessário, além da certificação, que as empresas concluam a adequação dos seus sites às exigências do programa.

O Remessa Conforme, que é de adesão voluntária, busca alcançar as grandes plataformas de venda digital, com envio das informações relativas às compras do comércio eletrônico transfronteiriço de forma correta e antecipada à chegada da remessa no Brasil.

Essas informações serão enviadas aos Correios e às empresas de courier habilitadas para despacho aduaneiro de remessas, que fazem o registro da declaração aduaneira relativa a esse tipo de importação. Isso dará condições para que a Receita Federal (RFB) possa tratar as importações de forma antecipada e célere, facilitando o fluxo das remessas internacionais ao chegarem ao País.

Impostos

O pagamento dos impostos devidos também será realizado de forma antecipada, o que juntamente com as informações em conformidade com a realidade trarão condições de tais remessas serem liberadas antes mesmo de sua chegada no território nacional, dando um grande ganho de agilidade aos operadores e transportadores.

As remessas chegadas ao país continuarão passando por inspeção não invasiva para confirmação de dados e avaliação de mercadorias proibidas ou entorpecentes. Mas ao fim desse processo, as remessas liberadas já poderão seguir para entrega ao destinatário e eventuais problemas nas informações ou pagamentos poderão ser corrigidos pontualmente.

Com o programa, a Receita terá à sua disposição, de forma antecipada, as informações necessárias para a aplicação do gerenciamento de risco a todo o universo das remessas internacionais, além de dispor de mais tempo para definir as que serão selecionadas para fiscalização. Além disso, as remessas serão entregues com mais velocidade, com redução dos custos relativos às atividades de deslocamento e armazenamento, de forma a proporcionar ganhos relevantes para os operadores logísticos.

