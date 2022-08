Política Amcham reúne pré-candidatos ao governo do Estado e ao Senado para debater propostas junto ao empresariado gaúcho

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

A Câmara Americana de Comércio (Amcham) dá início, nesta quarta-feira (03), ao seu Ciclo Eleitoral 2022. A série de encontros presenciais com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul e ao Senado tem como objetivo promover debates sobre o futuro do estado e conta com a participação, já confirmada, dos principais nomes dos partidos.

A agenda abre com a jornalista e candidata ao Senado Federal pelo PSD, Ana Amélia Lemos, na sede da Amcham Porto Alegre. Durante duas horas, das 8h às 10h, Ana Amélia trará propostas e responderá às perguntas da plateia formada por líderes e empresários gaúchos, além das formuladas pela própria entidade.

Na sequência, Lasier Martins, Hamilton Mourão, Eduardo Leite, Onyx Lorenzoni, nessa ordem de agenda, estão confirmados e passarão pela sabatina dos associados de todo o RS. Beto Albuquerque, Comandante Nádia e Luis Carlos Heinze ainda estão viabilizando suas agendas.

Nos encontros, além da capital e da região Metropolitana, a Amcham recebe lideranças de polos de negócios regionais, como a Serra gaúcha, Vale do Taquari, Sul do estado, Fronteira Oeste e Centro. Cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Carlos Barbosa, Passo Fundo, Uruguaiana, Santa Cruz, Lajeado, Pelotas, Camaquã e Santa Maria vão estar representadas por lideranças empresariais.

Com o Ciclo Eleitoral, a Amcham reforça o seu compromisso político com a sociedade e a importância das discussões sobre temas de impacto para o futuro do estado. A iniciativa, já tradicional, inova ao incluir pautas advindas do projeto RS Avança, que buscou entender e evidenciar quais são os principais desafios e oportunidades do estado. Os resultados do programa serviram de base para a estruturação de uma série de perguntas com foco em entender como o plano de governo desenvolvido pelos candidatos prevê aspectos como a qualidade de vida dos gaúchos e o fomento ao empreendedorismo e à inovação.

A mediação das conversas será feita por conselheiros da Amcham e lideranças do Comitê de Articulações Estratégicas, lançado este ano. Para a coordenadora regional da Amcham, Daniela Bahmed Ferreira, o ciclo apresenta aos candidatos o posicionamento da entidade sobre temas como empreendedorismo, livres iniciativas, desburocratização do estado e investimentos em inovação e tecnologia. “A Amcham entende seu papel de aproximar os empresários das propostas dos candidatos e abrir a discussão sobre como cada um entende as demandas das empresas e o que pretende como solução para elas”, comenta Daniela.

O Ciclo Eleitoral tem início em agosto e continua durante o mês de setembro com a seguinte agenda confirmada dos candidatos:

03/08, das 8h às 10h, Ana Amélia Lemos, PSD

17/08, das 8h às 10h, Lasier Martins, Podemos

24/08, das 10h às 12, Hamilton Mourão, Republicanos

31/08, das 8h às 10h, Eduardo Leite, PSDB

13/09, das 8h30 às 10h30, Onyx Lorenzoni, PL

Aguardando confirmação:

Beto Albuquerque, PSB

Comandante Nádia, PP

Luis Carlos Heinze, PP

