Americana agredida por surfista brasileiro presta queixa na polícia em Bali

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

Homem foi gravado dando um soco na também surfista, após ela ter "cortado" a onda de um amigo. (Foto: Reprodução)

A norte-americana Sara Taylor registrou um boletim de ocorrência na polícia da Indonésia contra o surfista brasileiro João Paulo Azevedo. Ele foi gravado dando um soco na também surfista, após ela ter “cortado” a onda de um amigo.

Sara Taylor levou socos enquanto surfava no mar de Bali, e as agressões continuaram do lado de fora, na praia. Azevedo disse que agrediu a surfista porque achou que ela era um homem. O capixaba postou um vídeo nas redes sociais na quinta-feira (7) pedindo desculpas.

A atleta norte-americana contou que estava surfando e que um amigo de JP veio, aparentemente de forma intencional, para cima dela na onda.

“Eu estava surfando, estava cheio, e vi alguns caras que estavam se esbarrando. Às vezes, acontece no surfe, mas a onda veio, e eu estava no lugar certo. Esse cara, de forma intencional, esbarrou em mim, não foi um acidente. Ele veio na minha direção, como se quisesse me bater. Eu o empurrei da minha frente”, disse a surfista.

O relato de Sara contradiz o que JP disse no vídeo. Segundo o capixaba, a surfista estaria pegando as ondas “de todo mundo”, e a atitude dela o teria deixado incomodado. Sara deu mais detalhes sobre o momento da agressão no mar.

“Ele estava gritando algo que era a onda deles, mas eu perguntei, ‘Era você ali?’ E ele disse ‘Não, era meu amigo’. Eu não queria ficar discutindo, eu só queria surfar, então eu joguei água na cara dele, como se fosse para ele parar, tipo, por que você está gritando comigo? E eu continuei nadando e foi aí que ele me bateu”, relatou Sara.

A surfista disse ainda que ficou incomodada porque as outras pessoas que estavam no mar com eles não fizeram nada para ajudar.

“Eu fiquei em choque, eu não queria brigar eu só queria surfar, mas eu não queria me sentir derrotada, como se eles tivessem me espantado dali, então eu continuei surfando por pelo menos 1 hora”, explicou a surfista

Ela destacou a importância da cinegrafista Charlie ter filmado toda a ação, e como isso foi fundamental para o registro de ocorrência na delegacia.

“Charlie filmou tudo, o que é incrível, porque se não, os caras iam continuar fazendo isso, e eu recebi muitas mensagens de que isso é o que eles fazem, que isso aconteceu várias vezes antes”, relatou a norte-americana.

Depois que Sara saiu do mar, as agressões continuaram. A surfista disse que a briga ficou mais intensa, e que JP bateu novamente nela e até na amiga. “Ele saiu e eu acho que ele estava esperando os amigos. Então Charlie me perguntou: ‘alguém te bateu lá? E eu falei, sim, foi ele”, disse a surfista.

“Ela queria filmar o rosto dele, só para ter certeza de que ele era o cara que me bateu. E depois ele ficou irritado porque ela estava filmando e tentou tirar a câmera dela. Tudo escalou muito rápido depois disso. Ele começou a atacar ela, e quando eu vi aquilo acontecendo eu só tentei defender Charlie” contou Sara.

A surfista repetiu mais uma vez que a praia estava cheia e ninguém ajudou as duas ou tentou afastar JP. Ela disse ainda que o amigo do JP fez ameaças.

“Estava uma briga muito feia. Algumas pessoas na praia ficaram só assistindo e falando para parar, mas eu gostaria que eles tivessem ajudado mais a gente, ninguém foi tentar segurar o JP. Nós só queríamos ir embora. O amigo dele ficou nos ameaçando, xingando, e chegou a correr atrás da gente. Poderia ter sido muito pior”, disse a surfista. As informações são do portal de notícias G1.

Americana agredida por surfista brasileiro presta queixa na polícia em Bali

