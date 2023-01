Economia Americanas pede extensão de prazo para apresentar lista de credores

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

A Americanas pediu à Justiça do Rio de Janeiro que deixe claro que o prazo para que a companhia apresente a lista de credores no âmbito de sua recuperação judicial se encerra na quarta-feira (25). A defesa da varejista solicita que se o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio não for este, sejam concedidas mais 48 horas para que a lista seja protocolada.

Os advogados dos escritórios Basilio e Salomão, Kaiuca, Abrahão, Raposo Cotta, que representam a companhia, alegam na peça que a intimação do deferimento do pedido de recuperação judicial foi expedida na sexta-feira (20), e lida pela companhia no dia 21, às 18h31min.

Os advogados da companhia entendem que o prazo de 48 horas para que a lista de credores fosse apresentada se iniciaria, deste modo, às 6h desta segunda-feira (23), e que se encerraria na quarta-feira (25). Eles alegam ainda que prazos processuais não se iniciam ou se encerram em dias não úteis.

Outro fator que atrasaria o início do prazo, afirmam, é o fato de que a última sexta-feira foi feriado no Rio de Janeiro, comarca em que o processo está correndo. Inicialmente, havia a expectativa de que a varejista apresentasse a lista nesta segunda.

A recuperação judicial da Americanas envolve R$ 43 bilhões em dívidas, distribuídas entre 16,3 mil credores. Os maiores seriam os bancos credores da companhia, de acordo com fontes.

