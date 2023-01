Economia Lojas Americanas perdem 8 bilhões de reais em valor de mercado em um só dia. Ações da empresa despencam 77% após revelação de rombo bilionário

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O tombo foi o maior entre as ações que compõem, desde 1994, o Ibovespa. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após diversos leilões, calls de explicação, e revisão de recomendações por analistas de mercado, as ações ordinárias da Americanas (AMER3, com direito a voto) despencaram nesta quinta-feira (12) como poucas vezes pôde ser visto em um pregão na B3. Os papéis caíram 77,33% e fecharam negociados a R$ 2,72. Com isso, a empresa perdeu R$ 8,3 bilhões em valor de mercado num só dia, segundo o Valor Data.

O tombo foi o maior entre as ações que compõem, desde 1994, o Ibovespa, segundo o Valor Data. A varejista tomou o lugar da Cemig PN, que derreteu 72,83% em 28 de março de 1995. Em seguida vem o caso de Pão de Açúcar ON, que perdeu 65,84% em 1º de março de 2021, informou o Valor Econômico.

O movimento de forte queda da Americanas ocorreu após a empresa comunicar na véspera a renúncia do então CEO, Sergio Rial, depois da identificação de inconsistências contábeis na casa dos R$ 20 bilhões.

A companhia informou que o valor se refere a empréstimos para compras junto a fornecedores que não foram reportados da maneira adequada no balanço. Um comitê independente vai apurar o rombo.

Fontes ouvidas pela agência de notícias Bloomberg afirmam que muito provavelmente os R$ 20 bilhões são originários de uma operação conhecida no jargão financeiro como “forfait”, comum em empresas de varejo, e que deveria ter sido registrada como dívida no balanço contábil.

Nesses casos, a companhia tem uma dívida a pagar, por exemplo, com a compra de mercadorias. E faz um acordo com o banco que a financiou para que este libere o dinheiro primeiro para o fornecedor. Então, na sequência, a varejista quita a dívida com o banco pagando juros pelo prazo do empréstimo.

É uma maneira de o banco financiar a cadeia de suprimentos da empresa, com a varejista na prática injetando recursos em dinheiro no caixa de seus fornecedores.

Diante do anúncio da empresa, realizado na véspera com o mercado já fechado, já havia expectativa de forte queda dos papéis no início desta quinta-feira. E a negociação dos ativos demorou para começar.

A princípio, as ações estavam programadas para ficar em leilão na B3 até às 11h. O leilão é um mecanismo de proteção da Bolsa de Valores, que é acionado quando ocorre uma variação abrupta no preço de determinado ativo. Quando ativado, a negociação deste ativo é interrompida, e passa a ocorrer aos moldes do leilão.

“O leilão nada mais é do que um mecanismo da bolsa em que você coloca ordens de compra e venda, mas elas não são executadas ainda. Ele serve para estabilizar os preços em momentos de muita volatilidade. As ações não param de ser comercializadas, a diferença é que a B3 suspende a negociação e segura as ordens para estabilizar o preço”, disse o analista da Suno Research, José Eduardo Daronco.

Segundo Daronco, caso o instrumento de leilões não existisse, ocorreriam oscilações muito bruscas nos preços em um curto espaço de tempo.

No início do pregão, já há a prática dos leilões de abertura, quando os investidores podem registrar suas ofertas de compra e venda de ações. De acordo com informações da B3, não há limite para a quantidade de leilões em um único dia, nem sobre a duração do leilão.

Dessa forma, eles podem acontecer diversas vezes até o horário de fechamento. O fim do leilão se dá quando a cotação daquele ativo atingiu certa estabilidade, o que demorou para ocorrer no caso de Americanas, devido ao elevado grau de incerteza sobre a companhia.

Mas às 11h o início da negociação foi novamente postergado: primeiro para as 12h, depois para as 13h, para as 13h40 e para as 13h55. Após esse horário, as ações estiverem suspensas diante da iminência de publicação de um fato relevante para a companhia, prática comum na B3.

As ações só foram negociadas de fato por volta de 14h20, quando abriram em queda de 76,25%, negociadas a R$ 2,85. A partir desse momento, os ativos entraram e saíram de leilão por diversas vezes ao longo da tarde.

Ao longo do pregão, segundo a B3, foram 11 leilões, já contando o de reabertura. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia