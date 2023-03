Geral Americanas venderá jato de 44 milhões de reais; conheça o modelo

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

O avião Phenom 300 é considerado o jato executivo mais vendido e importante da Embraer. (Foto: Divulgação)

Em processo de recuperação judicial, a Americanas anunciou que venderá sua aeronave Phenom 300 – modelo EMB-505, fabricado pela Embraer em 2014. O avião Phenom 300 é considerado o jato executivo mais vendido e importante da fabricante.

A empresa do ramo varejista viu suas ações derreterem no mercado acionário e enfrenta uma série de processos de investigação após um escândalo contábil reportado pela companhia em janeiro, quando descobriu “inconsistências em lançamentos contábeis”. A dívida da empresa é de R$ 43 bilhões.

O jato executivo Phenom 300 começou a ser fabricado pela Embraer em 2009 e é considerado um sucesso de vendas da empresa brasileira.

Segundo a Embraer, a série Phenom 300 teve uma média anual de 50 aeronaves entregues por ano desde que entrou no mercado e já acumulou mais de 640 entregas.

O modelo EMB-505, que será vendido pela Americanas, foi fabricado em 2014. A aeronave bimotor a jato tem a capacidade de transportar até dois pilotos e até nove passageiros. Em pesquisa pela internet, o portal de notícias G1 encontrou um modelo similar à venda por R$ 44 milhões.

Nos últimos anos, o Phenom 300 passou por uma renovação, o que elevou o preço de tabela do avião entre US$ 8,995 milhões para US$ 9,45 milhões.

A velocidade máxima alcançada pela aeronave é de 847 quilômetros por hora. A capacidade de alcance é de 2.000 milhas náuticas (unidade de medida de comprimento ou distância, equivalente a 1.852 metros).

Ainda segundo a Embraer, o modelo pode voar a 45 mil pés (13.716 metros), já que é equipada com dois motores “Pratt & Whitney Canada PW535E1”, com 3.478 libras de empuxo.

Confira as principais informações:

– Preço: US$ 8,995 milhões para US$ 9,45 milhões;

– Capacidade: dois pilotos e até nove passageiros;

– Velocidade: 847 quilômetros por hora;

– Alcance: 2.000 milhas náuticas;

– Peso máximo de decolagem: 8,3 toneladas.

Plano de recuperação

A Americanas entregou seu plano de recuperação judicial à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, na segunda-feira (20). A etapa faz parte do processo iniciado em 19 de janeiro, em que a empresa admitiu ter R$ 43 bilhões em dívidas com 16,3 mil credores.

O plano da varejista foi apresentado no limite do prazo estabelecido pela Justiça e inclui aporte de R$ 10 bilhões, além de vendas de ativos, leilão reverso e conversão de dívidas em ações. Entre os bens a serem vendidos estão a aeronave Phenom 300 e uma rede de hortifruti.

O aporte bilionário, diz o documento, será feito pelo trio de acionistas de referência da empresa: Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira.

O plano aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia estabelece medidas para que a Americanas supere os problemas financeiros e continue suas atividades. As informações são do portal de notícias G1.

