Geral Americano vem ao Brasil para ter relações sexuais com menina de 14 anos e é preso

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Jason Roy Hutchinson foi autuado pelo crime de favorecimento da prostituição. (Foto: Divulgação)

Um auxiliar técnico de informática americano, de 47 anos, foi preso acusado de explorar sexualmente uma adolescente de 14 anos, em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Jason Roy Hutchinson teria pago a passagem e a hospedagem da menina, da sua mãe e de seu irmão, de 2 anos, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. As investigações mostram que a menor estaria sendo submetida a prostituição e a família valia-se economicamente dessa exploração sexual.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, titular da 13ª DP (Ipanema), Jason se hospedou em um quarto ao lado do qual ficou a menor com a mãe e o irmão, em um estabelecimento cinco estrelas na Avenida Atlântica. Os três moram em São Paulo e tiveram todas as despesas custeadas pelo estrangeiro exclusivamente para a realização do encontro sexual – somente a diária do hotel gira em torno de R$ 1.500.

“Diante de todas as provas colhidas, acreditamos que a vítima vinha sendo explorada sexualmente há algum tempo, já que a mãe não trabalha e acompanha a filha em diversas viagens. Ela, inclusive, lhe instruía a como agir com os clientes”, explicou o delegado.

Depois de denúncias, os agentes flagraram Jason e a menina tendo relações sexuais no quarto dele. Imagens de câmeras de segurança também mostram os dois se acariciando nos elevadores e nas dependências do hotel.

Em depoimento, Jason contou que mora em Hermosa Beach, na Califórnia, e planejou vir para o Brasil em companhia da esposa. Mas, por ela ser médica e trabalhar na linha de frente do combate ao coronavírus, ficou impossibilitada de viajar. Ele assumiu o encontro com a adolescente mas negou que soubesse de sua idade.

Apesar de negar, os investigadores acreditam que ele tinha conhecimento da idade da menor, já que teria sido o responsável por emitir as passagens.

O estrangeiro e a mãe da menina foram autuados pelo crime de favorecimento da prostituição. A mulher presa é suspeita de submeter a filha, de 14 anos, à prostituição, de acordo com as investigações. Os policiais investigam ainda se essa foi a primeira vez que a brasileira submeteu a filha à prostituição. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral