Mundo Americanos buscam “novo” TikTok e app chinês vira o mais baixado

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Xiaohongshu, ou RedNote, lidera downloads nos EUA. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o possível banimento do TikTok nos Estados Unidos, marcado para o próximo domingo (19), usuários da plataforma estão migrando em massa para o aplicativo chinês Xiaohongshu, conhecido como “RedNote”. A rede social subiu para a primeira posição na App Store dos EUA na última terça-feira (14).

Assim como o TikTok, o Xiaohongshu — cujo nome significa “Pequeno Livro Vermelho” em chinês — combina vídeos curtos com funcionalidades de comércio eletrônico.

O aplicativo ganhou popularidade na China e em outras regiões, como Malásia e Taiwan, acumulando cerca de 300 milhões de usuários.

A maioria dos usuários é composta por mulheres jovens que utilizam a plataforma como um mecanismo de busca para recomendações de produtos, viagens, restaurantes, além de tutoriais de maquiagem e cuidados com a pele, segundo a agência Associated Press.

Com o possível bloqueio do TikTok, a hashtag “TikTokRefugee” (“Refugiado TikTok”, em tradução livre) tinha mais de 100 milhões de visualizações no RedNote até a noite de terça-feira (14).

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que as ações para a implementação da lei que pode banir o TikTok nos EUA “devem ficar para a próxima gestão, que toma posse nesta segunda”.

“Minha decisão sobre o TikTok será tomada em um futuro não muito distante, mas preciso de tempo para rever a situação. Fiquem ligados!”, postou Trump logo depois.

RedNote

Segundo a agência Reuters, o aplicativo foi cofundado por Miranda Qu, e pelo atual presidente, Charlwin Mao, CEO da empresa.

Charlwin Mao possui uma fortuna estimada em cerca de 18 bilhões de yuans (US$ 2,5 bilhões), enquanto Miranda Qu acumula 12 bilhões de yuans (US$ 1,6 bilhão), de acordo com a lista de ricos da Hurun, na China.

O RedNote é considerado uma potencial candidato a abrir capital na bolsa (IPO), segundo a Reuters. Entre seus acionistas estão os gigantes chineses da tecnologia Alibaba e Tencent, o investidor estatal de Cingapura Temasek, além de empresas de capital de risco como GSR Ventures, DST Global e GGV Capital.

Diferenças

As duas redes possuem visuais bastante semelhantes e, assim como no TikTok, não é necessário ter uma conta para assistir aos vídeos. O RedNote também permite curtir, comentar, salvar e compartilhar conteúdos.

Inicialmente chamado de “Guia de Compras de Hong Kong”, o Xiaohongshu tinha como público-alvo turistas chineses em busca de recomendações de produtos fora do continente.

A principal diferença entre ele e o TikTok é a organização da página inicial: no TikTok, ela é chamada de “For You” (“Para você”, em inglês), enquanto no RedNote, a primeira página exibida é “Explorar”, com conteúdos selecionados para o usuário. Já a versão da “For You” no RedNote é chamada de “Trends” e destaca os vídeos mais populares.

Os conteúdos também são bastante semelhantes, com vídeos curtos e foco no humor. No RedNote, há uma aba que organiza os temas das publicações, como moda, comida, cosméticos, viagens, jogos, dança, filmes, diversão, entre outros.

A plataforma tem menos censura que outras, segundo a agência AFP. Ele é o lar de usuários que postam conteúdo LGBTQIA+ ou discutem aspectos positivos de mulheres solteiras, que geralmente são tópicos delicados na China.

Assim como muitos aplicativos chineses, o RedNote funciona como uma plataforma “tudo em um”. Diferentemente do TikTok, que se concentra exclusivamente no conteúdo, o RedNote ainda oferece uma loja on-line, onde é possível comprar diversos itens, desde roupas até móveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/americanos-buscam-novo-tiktok-e-app-chines-vira-o-mais-baixado/

Americanos buscam “novo” TikTok e app chinês vira o mais baixado

2025-01-17