Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

George, de 34 anos, é o primeiro brasileiro a conquistar uma vaga no Congresso Americano Foto: Reprodução George, de 34 anos, é o primeiro brasileiro a conquistar uma vaga no Congresso Americano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O brasileiro George Santos, eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, está sendo investigado por mentir para conseguir votos. Filho de imigrantes brasileiros com cidadania americana, George foi eleito deputado federal e ganhou uma cadeira no Congresso ajudando o Partido Republicano a garantir uma estreita maioria.

Uma investigação do jornal The New York Times, contudo, colocou em dúvida declarações do candidato sobre sua educação e experiência profissional. George acabou confessando que não se formou em universidade nem trabalhou no Citigroup Bank ou no Goldman Sachs Investment Bank, ao contrário do que tinha informado.

Na verdade, George nunca trabalhou no mercado financeiro. Ele inventou currículo, falsos empregos e uma fortuna inexistente. Ele também inventou que a mãe era uma das sobreviventes do atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001.

George derrotou o democrata Robert Zimmerman em um distrito que abrange Queens e Long Island, Seu partido ficou com 222 cadeiras, contra 212 dos democratas, na Câmara em Washington. Para isso, o novo político, que surgiu em 2020 nos EUA, recebeu o apoio de Donald Trump, presidente até janeiro de 2021.

George atraiu votos, por exemplo, ao dizer que queria “defender o sonho americano para todos os filhos de imigrantes” que vão para os Estados Unidos. Mas depois declarou publicamente que é contra a entrada de imigrantes no país (tese defendida por Trump).

Furiosos por terem sido enganados, eleitores fazem protestos pedindo que George peça renúncia ou seja afastado do cargo. Eles também querem a investigação sobre todas as mentiras que George disse em busca de apoio eleitoral. “Ele é uma vergonha. Deveria estar preso”, disseram. “Queremos que o Conselho de Ética encontre as evidências da fraude”.

Judeus também fizeram protesto porque George mentiu que era judeu para ganhar votos e doações de campanha. George chegou a inventar que os seus avós fugiram do Nazismo na Europa, sobrevivendo ao Holacausto.

A atriz e cantora Barbra Streisand, que é judia, chamou George de “mentiroso patológico” na rede social e pediu investigação.

A mãe de George morreu em 2016. Ela nasceu em Niterói (RJ) e foi para os Estados Unidos nos anos 1980. Trabalhava como faxineira quando conheceu um imigrante brasileiro, que trabalhava como pintor. O casal teve George, em 1988.

George morou no Brasil em 2008 com a mãe e a irmã. A família viveu em Niterói e, na época ele foi acusado de fazer compras em uma loja usando cheques roubados. O caso de estelionato foi suspenso pela Justiça porque George não foi localizado. Mas com a notícia de sua eleição nos EUA, o Ministério Público pediu a reabertura do caso.

Em aplicativos de encontros, George apresentava com diferentes nomes e nacionalidades. Rapazes que marcaram encontros com ele se disseram enganados e até lesados financeiramente.

Diante de tantas mentiras, investigação policial e protestos, será que George Santos continuará no Congresso dos EUA?

