Política Amigo de Michelle Bolsonaro compareceu aos atos extremistas em Brasília

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Ronaldo Gonçalves Dias e a esposa são donos de uma doceria que fez bolos de aniversário para a família do ex-presidente. (Foto: Reprodução)

Próximo à família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário Ronaldo Dias Gonçalves participou das manifestações que culminaram na depredação da sede dos Três Poderes em Brasília, no último dia 8. Casado com Maria Amélia Campos Dias, os dois são donos da doceria Maria Amélia Doces, que assinou os bolos de aniversários de políticos influentes da base ideológica do antigo chefe do Executivo como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Mário Frias (PL-SP).

Após a vitória do presidente Lula (PT) nas urnas, Ronaldo passou a questionar a legitimidade do processo eleitoral e chegou a gravar vídeos na porta do Quartel General do Exército da capital, nos quais pedia por uma intervenção militar. No dia 8, ele aparece na frente do Congresso Nacional, entre os golpistas.

Ronaldo e Maria Amélia são amigos da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nas redes sociais, a mulher de Eduardo Bolsonaro, Heloísa, também já demostrou, em diversas ocasiões, um carinho especial pela doceira.

Essa proximidade se acentuou durante a pandemia, quando a doceira se posicionou contra o lockdown decretado, à época, por Ibaneis Rocha (MDB) e gravou um vídeo ao lado de seus funcionários que foi compartilhado pelo então presidente. Na última semana, os gastos do cartão corporativo revelados pela agência Fiquem Sabendo apontam que Jair Bolsonaro gastou R$ 11 mil em compras no empreendimento.

Bolo temático

Em maio do ano passado, quando Eduardo Bolsonaro comemorou seus 38 anos, o deputado federal posou ao lado de um bolo que reproduzia a imagem de uma arma de calibre 38, conhecida popularmente conhecida como “três oitão”. A decoração com munições e pentes de armas foi elaborada pela doceira Maria Amélia.

Esta não foi a primeira vez que guloseimas da empresa foram escolhidos para celebrar os aniversários da família. Na comemoração referente aos dois anos da filha do parlamentar, Geórgia, Eduardo compartilhou um registro ao lado de sua mãe, Rogéria Bolsonaro, com um bolo com nuvens, luas e estrelas.

Em outubro do ano passado, o deputado federal eleito Mário Frias chegou a posar ao lado de Maria Amélia. Na ocasião, a doceira fez um doce temático que celebrava o aniversário e a eleição do ex-secretário de Cultura.

